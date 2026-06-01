El festival de cine Generamma celebrará su sexta edición del 15 al 19 de septiembre en Chiclana (Cádiz)

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, el alcalde de Chiclana, José María Román, la delegada territorial de Cultura en Cádiz, Tania Barcelona, y la presidenta de Aamma, Pilar Crespo, presentando cartel de Generamma - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Generamma, el Festival de Cine Realizado por Mujeres organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), que se celebra del 15 al 19 de septiembre en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, ha presentado este lunes el cartel de su sexta edición.

El festival inaugura una nueva etapa de Generamma con la dirección de Cristina Consuegra, aspirando a reforzar todas aquellas acciones y secciones que han creado "una seña de identidad propia", además de ampliar aquellos márgenes que permitan al certamen aumentar su capacidad de influencia y dialogar con otros festivales, ha indicado la Diputación en una nota.

El cartel ha sido presentado en el Teatro Moderno de Chiclana en un acto en que ha estado la responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, el alcalde de Chiclana, José María Román, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona, la presidenta de Aamma, Pilar Crespo, la directora del festival, Cristina Consuegra, y Ana Jarén, ilustradora del cartel.

La diputada de Igualdad ha felicitado a la autora del cartel, asegurando que "conecta muy bien" con el concepto que desde la Diputación se quiere potenciar de este festival. "No es solo una cuestión de justicia hacer visibles a las mujeres que siempre han estado y no se han visto, como hacemos desde Diputación en diferentes acciones a lo largo del año, es que toda la sociedad se beneficia de ese talento femenino", ha añadido.

También ha valorado que el certamen alcance su sexta edición, apuntando a que es un evento "consolidado y esperado año tras año", además de "un reclamo, todo un proyecto de ciudad y un proyecto de provincia, con ese carácter intersectorial que Generamma está propiciando".

La delegada territorial, Tania Barcelona, ha puesto en valor el trabajo de Generamma para "seguir ofreciendo" un proyecto cultural "sólido", que "ha sabido crecer y consolidarse como un referente en la promoción del cine realizado por mujeres".

Además, ha alabado el cartel de este festival por entender que "está lleno de vida, de energía y color, e invita a participar, compartir y descubrir historias contadas desde distintas perspectivas, lo que enriquece nuestro patrimonio cultural".

El alcalde de Chiclana ha agradecido a Amma el trabajo durante estos años, resaltando que ahora "comienza una nueva etapa" con un cartel "distinto, muy de Chiclana, que refleja la diversidad de nuestro municipio y de la provincia". "Generamma es un evento muy importante cultural y feminista, y que lo tengamos en Chiclana es un honor, por lo que seguiremos trabajando para que continúe creciendo", ha finalizado.

Para Cristina Consuegra, el "cambio de piel" de Generamma ha sido posible "gracias a la generosidad de Ana Jarén", ilustradora sevillana de prestigio nacional que "ha sabido entender, con alegría y rigor, ese mirar que mencionábamos".

Chiclana, según ha abundado, "es el lugar que nos ha permitido poner en marcha este proyecto colectivo tan hermoso", asegurando que la provincia de Cádiz "es el lugar desde el que debemos crecer".

Con este cartel, "lleno de vida y color", Generamma invita al público a formar parte de su edición 2026, esperando que "esa vida y ese color llenen cada uno de vuestros días hasta que nos veamos en septiembre".

El festival mantiene secciones que han tenido el apoyo del público en ediciones anteriores, como 'Primas', dedicada a las óperas primas, y 'Pioneras', que en esta edición rendirá homenaje a la recientemente desaparecida cineasta Josefina Molina, en colaboración con la Filmoteca de Andalucía con la proyección de la película 'Función de noche'. Este espacio que forma parte del festival desde hace dos años, dialoga con nuestra genealogía audiovisual y reivindica a mujeres pioneras del cine español.

El cine y la literatura de la cineasta cordobesa también serán protagonistas de una actividad dentro de la Feria del Libro de Cádiz, que abre una línea de colaboración entre este evento cultural y Generamma. Este acto se celebrará el 30 de junio a las 19,30 horas.

La competición oficial de cortometrajes sigue creciendo y batiendo récords en cuanto a la diversidad de orígenes de los trabajos presentados.

Además, esta nueva etapa incorpora colaboraciones como el Observatorio de Igualdad de RTVE, la Andalucía Film Commission, el Festival de Málaga o el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se suman a las que ya se mantienen con la Fundación SGAE, la Academia de Cine de Andalucía, la Filmoteca de Andalucía, El Consejo Audiovisual de Andalucía, la RTVA y RTVE.

Sobre la autora del cartel de esta sexta edición del Generamma, se ha reseñado que Ana Jarén (Sevilla, 1985) inició su carrera profesional como ilustradora en el sector de la comunicación de moda. Ha trabajado para marcas y medios de comunicación internacionales como The Washington Post, El Mundo, Fnac o Vogue. Es la autora de 'Escritoras' (Lumen, 2023), 'Girls Who Green the World' (2022), 'Astrología para colorear' (P&J, 2022) o 'Almudena' (Lumen, 2024).

Generamma 2026 es un festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamaa), con la financiación del Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, la subvención y equipamientos del Ayuntamiento de Chiclana y el patrocinio de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.