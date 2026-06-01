La gastronomía de Cádiz, protagonista de un programa de la televisión brasileña

Archivo - Varios pescadores durante la ‘levantá’ del atún en las inmediaciones de Barbate, a 27 de mayo de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España). Archivo - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos figuras de referencia de la comunicación gastronómica en Brasil, como son Ana Carolina Lembo y José Luiz Soares, más conocidas en su país como 'Ana y Zé', han visitado recientemente la provincia de Cádiz para grabar distintos contenidos para el programa de televisión 'Do Pão ao Caviar', que conducen en el canal Sabor&Arte, para su blog especializado en gastronomía y para su perfil en redes sociales, en el que acumulan más de un millón de seguidoras y seguidores.

Ambas han conocido la levantá de la almadraba de Barbate y han degustado el atún en diversas elaboraciones, además de conocer las instalaciones de Gadira con un ronqueo de atún, recorrer las Salinas Dama Blanca en la Bahía de Cádiz y visitar la Yeguada de La Cartuja Hierro del Bocado en Jerez de la Frontera, con el caballo cartujano como protagonista, entre otras experiencias resaltadas por la Diputación en una nota.

Ana y Zé han estado además en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana de la Frontera y en el puerto de Sancti Petri, y han podido pasear por Conil de la Frontera, por el centro histórico de Cádiz y por Jerez de la Frontera tras disfrutar de una cata de vinos en las Bodegas Fundador.

En el equipo de este programa se integra también una persona que filma los contenidos que han generado tanto para las redes sociales como para su blog especializado en gastronomía y su programa 'Do Pão ao Caviar'.

Este programa lleva seis años emitiéndose y actualmente lo hace en horario de máxima audiencia, en una dinámica que mezcla la cocina con historias personales, recuerdos familiares y la participación de personas destacadas de la escena gastronómica, consolidándose como un referente de estilo de vida y entretenimiento familiar en la televisión por suscripción.

Con esta acción, propuesta por la Oficina Española de Turismo (OET) en São Paulo y organizada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, con la colaboración de Turismo Andaluz, se ha promocionado la provincia como destino turístico al público brasileño, que no es un mercado prioritario pero supone uno de los mercados turísticos "en auge" en el ámbito nacional.

Diputación ha destacado que el gasto del turismo brasileño ha crecido un 17,7% respecto al año anterior y se prevé que el turismo procedente de este país continúe en ascenso debido, entre otras circunstancias, al aumento de las rutas que conectan directamente en avión ciudades brasileñas con Madrid.