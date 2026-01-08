La gastronomía de la provincia de Cádiz viajará con Elcano en su crucero de instrucción de 2026

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y diputado de Turismo, Germán Beardo, entregando al comandante del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', José María de la Puente Mora-Figueroa, una caja con productos gastronómicos de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y diputado de Turismo, Germán Beardo, ha entregado este jueves al comandante del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', José María de la Puente Mora-Figueroa, un total de 30 cajas con productos gastronómicos representativos de la provincia de Cádiz para ser distribuidas en cada uno de los 24 puertos que el buque visitará durante su próximo crucero de instrucción, que partirá del puerto de Cádiz el sábado 10 de enero.

En cada puerto, la tripulación de Elcano entregará a las autoridades locales la caja con la muestra de la gastronomía gaditana, como ha informado la Diputación en una nota.

En concreto, la caja que se entregará en cada uno de los 24 puertos que visite Elcano contiene una botella de vinagre de vino de Jerez aportadas por el Consejo Regulador, una botella de aceite de la Sierra de Cádiz, una lata de atún rojo de almadraba en conserva y sal ecológica. Además se incluye la guía Estrellas de la Gastronomía, editada por el Patronato, un calendario de 2026 también realizado por esta entidad y una bolsa con la imagen de "la gitana", el icono del ente promocional.

Durante su crucero de instrucción de 2026, el buque-escuela partirá desde Cádiz y visitará Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Curazao (Reino de los Países Bajos) y Estados Unidos, antes de regresar de nuevo a Cádiz en julio.

Esta iniciativa pretende contribuir a la difusión internacional de la identidad gastronómica gaditana y reforzar la imagen de nuestra provincia como territorio abierto al mundo, hospitalario y profundamente vinculado al mar y a la navegación.

En esta ocasión, además, se trata de un año "especialmente significativo", al cumplirse el 100 aniversario de la construcción del buque escuela, una efeméride que refuerza aún más el valor simbólico de esta acción.

El 'Juan Sebastián Elcano' representa "uno de los mejores y más prestigiosos embajadores de la provincia", llevando su nombre, su historia y sus valores "a todos los rincones del mundo", y "reforzando el vínculo histórico que une a esta tierra con el mar y la navegación", ha valorado la institución provincial.

Para el Patronato de Turismo estos productos sirven como "una pequeña pero significativa muestra de la riqueza, la tradición y la excelencia de nuestra tierra".