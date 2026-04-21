Más de 4.300 escolares participarán este año en los programas de Deporte Escolar de la Diputación de Cádiz

Escolares de Cádiz en una jornada de kayak dentro del programa de Deporte Escolar de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.300 escolares de toda la provincia se han apuntado para participar en actividades de vela, multiaventura, educación vial en bicicleta y deporte de superación puestas en marcha por la Diputación de Cádiz a través de sus programas de Deporte Escolar, que se desarrolla con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre la población más joven y promocionar la adopción de hábitos de vida saludables.

El plazo de solicitud para que los centros escolares pudieran presentar sus solicitudes se abrió el pasado 13 de abril y en apenas 24 horas se recibieron 115 solicitudes y se agotaron, una vez asignadas, todas las plazas previstas para tres de las cuatro líneas incluidas en este programa, ha indicado la Diputación en una nota.

Tras revisar el cumplimiento de los requisitos, han sido asignados centros para participar en 86 actividades, en concreto, 30 en multiaventura, 20 de vela, 12 de bicieduca y 24 de deporte de superación. De los tres primeros ya no quedan plazas disponibles y hay centros que han quedado en reserva.

No obstante, como se ha informado, los centros de educación especial y las aulas específicas de colegios e institutos pueden seguir solicitando su participación en la campaña de deporte de superación, para la que sí se dispone aún de crédito. El plazo permanecerá abierto mientras haya plazas disponibles.

Esta línea se destina a difundir el deporte recreativo y de base entre la población escolar con necesidades especiales. Les animan a practicar senderismo, paddle surf, paddle gigante, orientación y dinámicas de supervivencia, juegos de aventura, iniciación al surf y a la equitación.

Se desarrollan en entornos naturales como los parques Bahía de Cádiz, Sierra de Grazalema, el pinar de La Algaida, el parque de Los Toruños, la playa del embalse de Arcos y la escuela hípica La Cuadra.

Las solicitudes para participar en la línea de Deporte de Superación se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, accediendo mediante certificado electrónico al Área Temática 'Deportes'. La solicitud irá dirigida al Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz.

El programa de Deporte Escolar de la Diputación busca facilitar la práctica de actividad físico deportiva en el medio natural, tan rico en la provincia de Cádiz, fomentando además el cuidado y respeto hacia el mismo.

Las actividades se desarrollarán, como cada año, en dos períodos. El primero, en vigor actualmente, se extiende hasta el 30 de junio; el segundo se lleva a cabo entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre.