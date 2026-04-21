Vox se compromete a que Andalucía sea "frontera sur de Europa y no puerta de entrada para los inmigrantes"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. - Álex Zea - Europa Press

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que desde su partido pretenden hacer que "Andalucía sea la frontera sur de Europa y no la puerta de entrada al continente de los inmigrantes".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba y acompañado por el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Garriga ha afirmado que afrontan esta campaña electoral "para traer el sentido común que ya hemos materializado en un acuerdo de gobierno en Extremadura".

"Durante estos años han llegado a entrar hasta más de 70.000 personas fruto de esas políticas de fomento de la inmigración masiva e ilegal. Unas políticas que tienen consecuencias y tienen un elevadísimo coste", ha criticado el secretario general de Vox.

En este sentido, ha expresado que si su partido llega al Parlamento andaluz lo que harán será "poner a los españoles los primeros en la cola, facilitar el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales".

Por otro lado, Garriga ha señalado que Córdoba es la provincia que "expulsa más población de toda España" apuntando que su intención sería "recortar esas partidas presupuestarias de gasto político que no revierten en el beneficio de los ciudadanos para así destinarlo para fortalecer los servicios públicos".

"Hoy las largas listas de espera sanitarias son dramáticas, hoy el colapso en el acceso a la vivienda es una realidad y hoy la pérdida de identidad en muchos barrios, en muchas ciudades y la inseguridad está disparada", han sentenciado desde Vox.

Garriga ha concluido haciendo alusión a las elecciones del próximo 17 de mayo pidiendo a los andaluces que decidan "si quieren facilitar el acceso a la vivienda, que las ayudas sociales lleguen de manera prioritaria a los españoles y acabar con esa inmigración masiva para garantizar la seguridad en las calles".

