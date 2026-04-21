PP resalta el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno a las cooperativas tras el tren de borrascas

Los candidatos del PP por Granada a las elecciones del 17 de mayo Manuel Francisco García y Celia Santiago, han visitado este martes la Cooperativa Agrícola San Francisco (Cosafra). - PP

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PP por Granada en las elecciones andaluzas del 17 de mayo Manuel Francisco García y Celia Santiago han visitado este martes la Cooperativa Agrícola San Francisco (Cosafra), donde han resaltado el apoyo del Gobierno andaluz de Juanma Moreno a las cooperativas tras el tren de borrascas.

Junto a ello, los candidatos han puesto en valor la fortaleza del sector y el papel "decisivo que desempeñan las cooperativas y los agricultores de la Vega de Granada".

"Esta comarca es un ejemplo de cómo el campo sostiene a cientos de familias y mantiene vivo un modelo agrícola único", ha afirmado el candidato popular.

Manuel Francisco García ha puesto el acento en las ayudas para paliar los daños provocados por el tren de borrascas, que afectó especialmente a Huétor Tájar, en un acto al que también ha asistido el portavoz del PP en la localidad, Esteban Ruiz.

"El Gobierno de Juanma Moreno ha respondido con rapidez y con recursos para que los agricultores pudieran recuperarse cuanto antes", ha señalado.

Durante la visita, García también ha puesto en valor las inversiones destinadas a modernizar y mejorar la competitividad de Cosafra, entre ellas las ayudas a la transformación y comercialización y las actuaciones previstas en su programa operativo.

"Cooperativas como esta demuestran la capacidad de la Vega para producir con calidad, innovar y abrir mercados conservando su esencia", ha destacado.

Este impulso "beneficia no solo a Cosafra sino al conjunto de agricultores que dependen del espárrago verde y de otros cultivos hortícolas que son seña de identidad de Huétor Tájar y su entorno".

El candidato ha concluido resaltando que "Huétor Tájar y la Vega de Granada representan una agricultura fuerte, profesional y con futuro, y vamos a seguir apoyándola con hechos, con inversión y con una gestión que entiende lo que significa el campo para esta comarca".

El candidato ha recordado que la Junta de Andalucía ha movilizado recursos extraordinarios para apoyar al sector tras el reciente tren de borrascas, con hasta diez millones de euros en ayudas directas para explotaciones afectadas y otros 15 millones destinados a cooperativas y agroindustrias dañadas por las inundaciones.

Estas medidas han sido especialmente relevantes en la Vega, donde cultivos como el espárrago verde sufrieron pérdidas por el exceso de agua y numerosas explotaciones de Huétor Tájar han podido acogerse a estas líneas de apoyo.