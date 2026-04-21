El PSOE de Sevilla critica que Moreno "presuma de estabilidad, mientras la Andalucía real vive esperando"

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las elecciones andaluzas, Rafael Recio, en una visita a Lora del Río. - PSOE SEVILLA

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las Elecciones autonómicas del 17 de mayo, Rafael Recio, ha criticado este martes que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "presuma de estabilidad, mientras la Andalucía real no vive estable, vive esperando".

Durante una visita a Lora del Río (Sevilla), Recio ha señalado que los andaluces "esperan una cita con el médico, una intervención quirúrgica, un cribado, una plaza pública de Formación Profesional, una prestación de dependencia o vivienda asequible". Una situación que ha destacado en el descampado del Hospital de Lora del Río, "prometido hasta tres veces por Moreno Bonilla sin que se haya movido un palmo de tierra", según ha indicado el partido en una nota.

"Moreno Bonilla de lo único que puede presumir es de haber situado a Andalucía como la primera comunidad que espera para todo, para una respuesta de lo público, mientras ha dado estabilidad únicamente a la cuenta de resultados del negocio de unos pocos", ha afirmado.

Asimismo, el dirigente socialista ha señalado el "cansancio de la ciudadanía ante las mentiras del PP", recordando el "Juanma lo haría, pero no lo hizo". "La política no se mide con vídeos ni propaganda, sino resolviendo problemas reales como conseguir cita con el pediatra, quitar la angustia de quien espera una prueba médica, atender a los mayores que esperan la dependencia o garantizar el acceso a la vivienda", ha remarcado.

Por otro lado, Recio ha defendido que "queda menos para dejar atrás la espera" y ha planteado dos opciones claras: "resignarse a la política de la derecha o levantarse, como hacemos los andaluces y andaluzas, para defender los servicios públicos que la derecha está desmantelando".

En este sentido, ha apelado a la movilización electoral con un llamamiento a "una participación masiva para defender lo público, para defender Andalucía y para apoyar a quien cree en esta tierra, María Jesús Montero". Recio ha destacado además que "el compromiso de María Jesús Montero es que sus primeras decisiones serán en materia sanitaria, para revertir la situación de la sanidad pública andaluza".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Lora del Río e integrante también de la candidatura por Sevilla, Francisco Carrasco, ha señalado que la visita ha servido para "comprobar de primera mano los supuestos avances e inversiones de la Junta de Andalucía en Lora, que son ninguno".

Carrasco ha señalado que "en estos terreno, en 2018, Moreno Bonilla prometió hasta tres veces la construcción de un hospital comarcal", sin embargo, el PP "ha jugado al trilerismo con este asunto". "El alcalde consignó 100.000 euros esta legislatura, sin conocer siquiera su valor real, y sin que hasta la fecha haya movido un dedo", ha subrayado.

En paralelo, el secretario del PSOE de Lora ha señalado "otros incumplimientos de la Junta en el municipio", como "el desdoblamiento de la carretera A-457 hacia Carmona", cuyo estado ha calificado de "impracticable". "Existe una ausencia total de inversiones en mantenimiento de carreteras autonómicas. Llevamos toda la legislatura denunciando esta situación y ahora tenemos la oportunidad de manifestarnos en las urnas", ha concluido.

