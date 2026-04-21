El Pleno del Ayuntamiento de Huelva designa por sorteo a los integrantes de las mesas electorales el 17M

Archivo - Pleno Extraordinario para el sorteo de los integrantes de las mesas electorales. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este martes un Pleno Extraordinario en el que se ha llevado a cabo el sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales de cara a la próxima cita electoral andaluza el 17 de mayo, en un procedimiento que se ha desarrollado con "normalidad" y conforme a la normativa vigente.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la selección se ha realizado mediante el sistema telemático IDA-CELEC, una plataforma segura de intercambio de datos que conecta la Oficina del Censo Electoral con distintas administraciones públicas, utilizando el censo facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este sistema garantiza una designación aleatoria, objetiva y transparente de los ciudadanos que cumplen los requisitos legales. Entre estos requisitos, se ha excluido automáticamente a las personas mayores de 70 años, así como a quienes no disponen del título de Graduado Escolar, tal y como establece la legislación electoral. En el caso de la presidencia de mesa, se exige contar con el título de Bachillerato o Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.

El Pleno ha elegido a las personas que conformarán las 183 mesas electorales, distribuidas en 51 colegios de la capital onubense. Para cada mesa se han seleccionado 30 personas, entre las que se encuentran los miembros titulares --una presidencia y dos vocalías-- así como sus correspondientes suplentes.

El Ayuntamiento comunicará el resultado del sorteo a la Junta Electoral de Zona, que será la encargada de trasladar oficialmente a los ciudadanos seleccionados su designación. Así, en los próximos días, los elegidos recibirán una notificación individual que incluirá un manual de instrucciones sobre el desempeño de sus funciones.

Desde el Consistorio se recuerda que el desempeño de estos cargos es obligatorio. La incomparecencia injustificada el día de la votación puede constituir un delito electoral, por lo que se insiste en la importancia de cumplir con esta responsabilidad cívica esencial para el correcto desarrollo del proceso democrático.

En las próximas elecciones autonómicas están llamados a votar 115.558 electores en la ciudad de Huelva, incluyendo los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, pero inscritos en este municipio.

La Oficina del Censo Electoral remitirá una tarjeta censal a todos los electores residentes en Andalucía que contendrá los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral, así como la mesa y el local electoral asignados y la dirección correspondiente a la que deberán acudir para ejercer su derecho de voto.

