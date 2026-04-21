PSOE exige por escrito al Ayuntamiento de Lepe (Huelva) cumplir "sus obligaciones" con el Chare y "no retrasarlo más"

El candidato número 2 por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz Mario Jiménez a las puertas del Ayuntamiento de Lepe. - PSOE DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Huelva ha registrado este martes un escrito en el Ayuntamiento de Lepe para exigir al equipo de Gobierno del municipio, gobernado por el PP, que "cumpla sus obligaciones" con el Chare de la Costa Occidental y realice de "manera inmediata" las conducciones de agua, luz y saneamiento, para que "no se retrase más su apertura".

En rueda de prensa, el candidato número 2 por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz Mario Jiménez ha explicado que el Ayuntamiento de Lepe y la Junta de Andalucía firmaron un protocolo por el cual la administración andaluza "se hacía cargo de los terrenos y de la construcción del Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental" y el Consistorio "se encargaba exclusivamente de la tarea de garantizar el suministro eléctrico, de agua potable y del saneamiento y la depuración".

En este sentido, Jiménez ha subrayado que "después de muchos años", el hospital está acabado, con el acceso "también terminado", pero el mismo "sigue cerrado simple y llanamente porque el Ayuntamiento de Lepe en un gesto absolutamente intolerable de incapacidad de bloqueo y de sabotaje a una infraestructura pública sanitaria, que debe garantizar la sanidad de 100.000 onubenses de ocho municipios de este territorio".

"Llama poderosamente la atención que el Ayuntamiento de Lepe es muy diligente para garantizar las condiciones de la sanidad privada, de hecho, recientemente se ha aprobado una iniciativa para ampliar la superficie de las infraestructuras sanitarias privadas en este municipio, pero lleva años sin cumplir la parte absolutamente menor que asumió, cuando era alcalde del mismo, el actual presidente del Partido Popular, Manuel Andrés González", ha abundado.

Por ello, el socialista ha insistido en que se trata de "un monumento a la incompetencia y al sabotaje a la sanidad pública". "Esto lo hace el Partido Popular de manera consciente, porque lo que pretende es favorecer el negocio de la actividad privada sanitaria que se produce en esta zona".

Ante ello, Jiménez ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene que dar explicaciones" y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que viene a este pueblo y ojalá sepa dónde se encuentra, tendrá también que darle explicaciones a los onubenses de la zona occidental de la provincia, por qué está cerrado el hospital".

"Pero está cerrado única y exclusivamente por responsabilidad del Partido Popular de esta provincia, que le está haciendo el caldo gordo a las grandes empresas sanitarias para las que evidentemente trabajan, antes que por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas de esta zona de la provincia de Huelva", ha comentado.

Al respecto, ha detallado que presenta este escrito para pedirle al Ayuntamiento de Lepe que acometa, "de manera inmediata", las obras de suministro de agua, de electricidad y de saneamiento para que "no se retrase más tiempo la apertura del hospital".

"El Hospital de Lepe es en estos momentos un recordatorio permanente de cuál es la actitud que tiene el Partido Popular hacia la sanidad pública. Ni se terminan las infraestructuras ni se dota del personal necesario ni se garantiza el servicio público. Y mientras Huelva, con más de 80.000 onubenses en listas de espera, la provincia con la menor inversión en materia sanitaria del conjunto de las provincias andaluzas, la gran olvidada en materia sanitaria", ha aseverado.

Por todo ello, el candidato número 2 por el PSOE de Huelva a las elecciones andaluza ha pedido a todos los vecinos de la costa occidental de Huelva que "reflexionen, que se den cuenta cuál es la actitud real del Partido Popular hacia la sanidad pública, el sabotaje y la destrucción de este servicio público esencial".

"Si quieren que se recupere una sanidad pública de calidad para todos y todas, en la que lo único que haya que llevar es la tarjeta sanitaria y no una tarjeta de crédito para que te atiendan, el 17 de mayo los onubenses tienen que ir a votar. Y hay un solo partido que ha garantizado históricamente en Andalucía la sanidad pública de calidad, y ese partido es el Partido Socialista Obrero Español, ha finalizado.

