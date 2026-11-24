La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, y otras autoridades en la firma de un protocolo para impulsar la Cádiz International Maritime Exhibition (CIME) en 2027 - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve instituciones y entidades públicas y privadas han firmado este martes 24 de noviembre en el Ayuntamiento de Cádiz el Protocolo Marco para el impulso de la Cádiz International Maritime Exhibition (CIME), un encuentro internacional que combinará feria, exposición y congreso en torno a la innovación naval, la defensa y la economía azul.

La primera edición de este Encuentro Internacional de Innovación Naval, Defensa y Economía Azul de Cádiz se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2027 y aspira a consolidarse como una cita bienal de referencia para el sector naval y marítimo internacional, como ha indicado la Diputación en una nota.

La cita se concibe como una iniciativa estratégica destinada a reforzar el posicionamiento internacional de la Bahía de Cádiz como "referente europeo" del conjunto de su ecosistema marítimo-portuario, incluyendo la industria naval, la defensa, la economía azul, los puertos, la logística, el transporte marítimo, los cruceros, los servicios marítimos, la reparación naval, las energías offshore, la innovación tecnológica, la formación, la investigación y la fabricación avanzada.

Todo ello mediante una gobernanza compartida basada en la voluntariedad, una planificación coordinada y la colaboración permanente entre administraciones públicas, empresas, universidades y organizaciones representativas del sector.

Para hacer posible el nacimiento de CIME varias administraciones públicas y entidades privadas han firmado un protocolo marco en el que muestran su "voluntad" de participar en la organización de esta primera edición. Entre estas instituciones está la Diputación de Cádiz.

La presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez del Junco, ha sido la encargada de rubricar este documento en un acto en el que ha señalado que la iniciativa es "una apuesta por la unidad, por la colaboración público-privada y por una gobernanza compartida para impulsar un proyecto estratégico para nuestra provincia".

Martínez ha asegurado que la Bahía de Cádiz "reúne capacidades industriales, tecnológicas, empresariales y de conocimiento" que la sitúan "en una posición privilegiada para consolidarse como referente internacional en los ámbitos naval, de defensa, innovación y economía azul".

"Tenemos industria, infraestructuras, empresas de primer nivel, talento y experiencia. Lo que necesitamos es sumar todas esas fortalezas, trabajar con una estrategia común y proyectarlas internacionalmente", ha indicado, apuntando que, de cara a este objetivo, "CIME es una gran oportunidad para dar ese salto de atraer inversión, captar talento, abrir nuevos mercados y conseguir que nuevos proyectos encuentren en la Bahía de Cádiz el lugar donde desarrollarse".

En la firma del protocolo han participado representantes del Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía, Zona Franca, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Cámara de Comercio de Cádiz, el Clúster Marítimo Naval, Cádiz Port y Elecam Group.

UNA NUEVA EDICIÓN 140 AÑOS DESPUÉS

La iniciativa toma como referencia la Exposición Marítima Internacional que Cádiz organizó en 1887.

Aprobado el proyecto en 1886, la ciudad levantó en apenas siete meses, en plena crisis, un recinto con pabellones industriales, espacios institucionales y una dársena que reunió a más de 10.000 marineros, buques internacionales y miles de visitantes, con un objetivo claro: atraer industria y transformar Cádiz.

Jaime Jiménez Rosales, director comercial de Elecam Group, ha presentado CIME como una iniciativa de colaboración público-privada que "recupera aquel espíritu", de modo que la cita de 2027 puede considerarse, simbólicamente, "su segunda edición".

Como se ha recordado, Cádiz cuenta hoy con "un puerto estratégico, una bahía industrial en la que se construyen algunos de los buques más avanzados del mundo y capacidad para organizar grandes eventos internacionales".

El Palacio de Congresos de Cádiz es el espacio previsto para acoger el encuentro. Ante el interés que muestran las empresas por la disponibilidad de espacios, los promotores contemplan ampliar la superficie expositiva a terrenos o instalaciones de la Autoridad Portuaria, con carpas y pabellones, para que empresas internacionales puedan exponer maquinaria y trabajos vinculados a la industria.

Aunque aún no se sabe si esa ampliación será necesaria en la primera edición, los promotores confían en que lo sea en la segunda.

Más allá de las infraestructuras y de la ubicación estratégica de Cádiz entre el Atlántico y el Mediterráneo, CIME quiere proyectar la capacidad de las grandes empresas tractoras y de toda la cadena de suministro que hace posibles las grandes construcciones.

En un momento de "elevada carga de trabajo en el sector, sin precedentes en muchos años", los promotores han defendido el "empezar a trabajar desde ahora para mantener e incrementar esa actividad, con tres objetivos principales: atraer talento, atraer inversión y traer proyectos".

El protocolo, de carácter voluntario, no crea una nueva entidad jurídica ni conlleva compromisos económicos directos para los firmantes.

Prevé una Mesa de Impulso como foro permanente de coordinación estratégica, un Comité Ejecutivo para el seguimiento operativo, una Secretaría Técnica y grupos de trabajo en materia de programa, internacionalización, empresas y patrocinios, defensa, economía azul, innovación, comunicación y compradores internacionales.