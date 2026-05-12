Personal del grupo Fuerte da una charla formativa a 60 estudiantes de la Escuela Fernando Quiñones de Diputación Cádiz

Trabajadores del Grupo Fuerte dando una charla de formación a alumnos de la Escuela Fernando Quiñones. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Institución Provincial Fernando Quiñones, centro adscrito a la Diputación de Cádiz, ha acogido este martes una presentación de la cadena hotelera Fuerte Group para 60 alumnos y alumnas de esta escuela, a los que les han señala la importancia del establecimiento hostelero específico en el que deciden realizar sus prácticas formativas, ya que estas pueden determinar su futuro profesional.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la charla ha tenido dos particularidades respecto a otras acciones formativas, ya que, por un lado la empresa está en búsqueda activa de talento para su plantilla, con interés en captar a alumnado formado para sus prácticas y por otro, la ha hecho especial que uno de sus ponentes, Pablo Millán, actual metre del hotel Amàre Sancti Petri del grupo Fuerte es también antiguo alumno de esta Escuela de la Diputación.

Asimismo, ha señalado que la conexión del grupo Fuerte con esta Escuela de Hostelería y Turismo queda patente con la reciente contratación de una de sus alumnas, Ana Isabel Santos, que, en estos momentos, está finalizando su ciclo de Dirección de Cocina. Ana Isabel igualmente ha asistido a esta charla y ha manifestado sentirse "muy satisfecha" tanto con la acogida por parte del grupo Fuerte como con la utilidad del aprendizaje que está recibiendo en la Fernando Quiñones para desenvolverse en su actual etapa laboral.

En la presentación que se ha realizado, profesorado de la Escuela ha puesto a Pablo Millán como ejemplo del potencial de su formación. Por su parte, ante el interés del auditorio, Millán ha asegurado que los estudiantes tienen que estar "orgullosos" de lo que han decidido estudiar porque, en su opinión, se trata de profesiones que "hacen felices a los demás", en las que se puede llegar muy alto. Como ha añadido su compañero de grupo, José María Vela, el sector turístico es una de las primeras industrias en estos momentos en España.

Entre los consejos que los profesionales del grupo Fuerte han dado a los estudiantes de la Fernando Quiñones se ha puesto el acento en prestar atención al establecimiento hostelero específico en el que deciden realizar sus prácticas formativas, ya que estas pueden determinar su futuro profesional. Además, ha añadido que durante este curso unos 120 estudiantes de la Institución Fernando Quiñones están haciendo prácticas profesionales en 55 empresas de la provincia gaditana, entre las que hay hoteles, restaurantes o pastelerías de distintos municipios.