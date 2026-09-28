Los programas educativos en Memoria Democrática de Diputación de Cádiz llegarán este curso a 2.700 alumnos

Alumnos de Benalup en una de las actividades del programa educativo en Memoria Democrática de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso 2026-2027 contendrá, por segundo año consecutivo, los programas educativos en Memoria Democrática diseñados y promovidos por Diputación para alumnado de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Cádiz, que llegará a 2.700 estudiantes matriculados en centros de 18 municipios de la provincia, según se ha publicado en el tablón de edictos de la Institución Provincial con la que se resuelve esta nueva convocatoria, fomentada por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática que coordina el vicepresidente segundo de Diputación, Javier Vidal.

Según ha explicado la Diputación en una nota, los contenidos se imparten a través de tres medios pedagógicos: talleres en las aulas, visitas a las Casas de la Memoria de la provincia, situadas en Jimena de la Frontera y Alcalá del Valle, y, como novedad, la participación en rutas de interés memorialista.

En este sentido, ha añadido que Diputación licitará en breve la metodología y didáctica de las diferentes propuestas y una vez resueltas las contrataciones con empresas y profesionales, se precisará las fechas de celebración con todos los institutos destinatarios.

Las novedades llegan de la mano de dos nuevas rutas memorialistas, desarrollándose una en Cádiz capital, que recorre los escenarios callejeros que van hilvanando cómo fue ocupada la ciudad por los sublevados de julio de 1936, y la segunda en Alcalá de los Gazules, que además de narrar las consecuencias de la Guerra Civil, detalla cómo se gestaron los focos de resistencia personificados en los maquis.

Por su parte, los talleres en clase presentan temáticas como lenguajes de odio y miedo, de Queipo a redes sociales; invertidos (perseguidos por orientación sexual); represión contra la mujer; o fosas comunes y lugares de memoria de la provincia de Cádiz. El alumnado recibe unas unidades pedagógicas concebidas para despertar una conciencia crítica, abundando en materias que en los actuales planes de estudio se explican de manera sucinta, e incorporando ejemplos muy cercanos.

Así, el desarrollo del taller conlleva la participación de alumnado y profesorado mediante el debate con el objetivo final de transmitir mensajes en los que prevalezca la defensa de los derechos humanos.

Además, en la nueva edición continuarán las visitas a las Casas de la Memoria de Jimena y de Alcalá del Valle, ejemplares en la constante difusión de los valores democráticos y en el estudio e investigación de la represión sufrida tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista.

Los alumnos participantes pertenecen a centros educativos de Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Arcos, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Cádiz, Conil, Chipiona, Jerez, Medina, Paterna de Rivera, Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Setenil y Trebujena.