Las promesas del baloncesto nacional se citan en el Campo de Gibraltar del 17 al 23 de mayo en el Campeonato de España

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, junto al delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Cádiz, Adolfo Magrañal, y los concejales de La Línea y San Roque, Alejandro Rodríguez y Juan Carlos Crespo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las promesas del baloncesto nacional se darán cita en el Campo de Gibraltar del 17 al 23 de mayo con el Campeonato de España cadete masculino, que tendrá como sedes a los municipios gaditanos de La Línea, San Roque y Los Barrios.

La Diputación de Cádiz ha indicado en una nota que colabora con la Federación Andaluza de Baloncesto en la organización de este campeonato, que reunirá a los mejores 32 equipos masculinos de la categoría cadete de toda España.

Se trata, como ha explicado el vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación, Javier Vidal, no sólo de "una oportunidad" para disfrutar de "un gran evento deportivo", sino que además conlleva "una importante repercusión" tanto a nivel económico como de imagen turística para los municipios del Campo de Gibraltar donde se va a desarrollar la competición.

El delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en la provincia de Cádiz, Adolfo Magrañal, ha agradecido el apoyo de la Diputación para hacer posible que el Campo de Gibraltar vuelva a acoger un campeonato de esta categoría, después de que en 2025 se disputara en la comarca la competición de clubes femeninos.

Magrañal ha hablado de "la trascendencia" de este campeonato, que permitirá a la afición disfrutar de las promesas del baloncesto español. No en vano, se espera que en las gradas de los pabellones se den cita cazatalentos de todo el mundo.

En la presentación del Campeonato de España de clubes de baloncesto cadete masculino también han estado presentes el concejal de Deportes de La Línea, Alejandro Rodríguez, y el director de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, Juan Carlos Crespo. Ambos han coincidido en agradecer la oportunidad de acoger estos partidos que situarán a sus respectivos municipios como referencia nacional a nivel deportivo y turístico.