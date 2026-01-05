Reabren al tráfico las carreteras CA-9208 y CA-9209 en Algeciras (Cádiz) tras el paso de la borrasca Francis

Corte de la CA-6105 por balsas de agua en la Sierra de Cádiz tras el paso de la borrasca Francis - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha informado este lunes 5 de enero que las carreteras provinciales CA-9208 y CA-9209, en Algeciras, han reabierto al tráfico después de que tuvieran que cortarse por las incidencias provocadas por las fuertes lluvias que dejó a su paso la borrasca Francis.

En la zona de La Janda y Bahía de Cádiz, las brigadas de carreteras de la Diputación están realizando labores de limpieza en las calzadas CA-3205 (Marquesado), CA-4200 (La Muela) y CA-5200 (Naveros) para retirar barro acumulado, ha detallado esta institución provincial en una nota.

El balance de la situación de las carreteras provinciales a las 10,30 horas de este lunes se resumen en la apertura de las dos citadas vías, además de cortes totales en la CA-3102 (Macharnudo) en Jerez, en la CA-5101 (Arcos-Granadilla) en el kilómetro 2 por balsa de agua a la altura del arroyo Salado, en la CA-6105 (Alberite) entre Villamartín y Arcos por la crecida de los arroyos Piloncillo, Zanjar y Convento, en la CA-3400 (Santa Teresa) en Rota, que está cortada al tráfico en su totalidad por balsas de agua, y en la CA-8201 (Jimena-Puerto Galis), afectada por desprendimientos, caídas de árboles y arrastres.

Además, hay cortes parciales por balsas de agua en la CA-3101 (El Barroso), cortada parcialmente desde el kilómetro 0 al 6; en la CA-3113 (Puerto Real-La Ina) entre el punto kilométrico 0 y el 12, en la CA-4107 (Torrecera-Paterna), cortada entre el kilómetro 0 y 7,5, y en la carretera CA-9205 en Guadarranque, cortada entre los kilómetros 1 y 2.