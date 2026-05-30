La Red de CTA de la Diputación de Cádiz atiende a más de 180 personas con el Programa de Intervención en Tabaquismo

La Red de CTA de la Diputación atiende a más de 180 personas con el Programa de Intervención en Tabaquismo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 May. (EUROPA PRESS) -

la Diputación de Cádiz ha señalado los beneficios para la salud que tiene abandonar el tabaco, una de las principales causas evitables de enfermedad y mortalidad, ya que el domingo 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Por ello, desde el Servicio Provincial de Adicciones se desarrolla un programa de intervención del tabaquismo, que busca la prevención y el tratamiento de esta sustancia.

Actualmente, según ha informado la institución provincial en una nota, el Servicio de Adicciones atiende en la provincia a 183 personas incluidas en este programa. Personas que han decidido dar el paso e iniciar un tratamiento específico para dejar de fumar.

El centro de referencia provincial para esta intervención es el CTA de San Fernando, que encabeza la atención en tabaquismo con casi un centenar de pacientes incorporados al programa. Este centro cuenta con profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, que desarrollan una atención integral e individualizada para las personas con adicción al tabaco.

El tratamiento para dejar de fumar combina atención médica, apoyo psicológico y seguimiento profesional adaptado a cada paciente. El objetivo es ayudar a la persona a abandonar el consumo de tabaco, afrontar la dependencia física y emocional y adquirir herramientas que "favorezcan una vida libre de humo y una mejora de su salud y calidad de vida", ha apuntado la Diputación.

El programa de intervención en tabaquismo del CTA de San Fernando tiene una duración aproximada de 6 meses, con seguimiento posterior telefónico. Además, existe la posibilidad de incorporar apoyo farmacológico mediante tratamientos sustitutivos de nicotina u otros fármacos que ayudan a la deshabituación tabáquica y que, en muchos casos, están financiados por la Seguridad Social, facilitando así el acceso a una intervención más completa y eficaz.

El acceso a los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) es directo y totalmente gratuito. Cualquier persona interesada puede acudir o contactar telefónicamente con el centro de adicciones más cercano de su municipio para solicitar información o iniciar tratamiento, tanto por tabaquismo como por cualquier otra adicción, con o sin sustancia.

La red provincial tiene presencia en 15 municipios de la provincia de Cádiz, lo que facilita una atención cercana y accesible para toda la ciudadanía de la provincia. Más de 9.000 pacientes reciben atención en la red provincial para diferentes tipos de adicciones, bien por sustancias bien por otros hábitos.