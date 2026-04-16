La Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz acoge hasta el 16 de mayo la muestra 'Las últimas luces'

La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, con el artista José Manuel Medina en la muestra 'Las últimas luces'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Rivadavia de la Diputación en Cádiz ya cuenta con una nueva propuesta cultural que podrá visitarse hasta el 16 de mayo, como es 'Las últimas luces', la exposición de José Manuel Medina, que ha sido presentada por el propio autor, la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, y el cónsul honorario de Argentina en Cádiz, Sergio Leonardo Servín.

"Es una pintura poco colorista, muy intimista, que lo que busca sobre todo es la atmósfera o la introspección", ha descrito el propio autor, que ha detallado que "cada obra es un acto íntimo y ha sido producto de un tiempo de soledad". "Sacarla al público aparte de ser una responsabilidad, hace que las vea como si hubieran cambiado", ha añadido.

Según ha indicado Diputación en una nota, Medina ha agradecido la oportunidad de la Fundación Provincial de Cultura para mostrar su obra en un espacio como la Sala Rivadavia, "una sala pequeña, pero con mucho prestigio, por lo que exponer aquí es, por una parte un honor y por otra, una responsabilidad".

Carreteras, señales de tráfico, grafitis en paisajes abandonados o árboles mecidos por el viento, siempre bajo luces tenues o crepusculares, enseñan mucho más que paisajes muy cotidianos y familiares y hacen viajar a estados de ánimo, porque lo exterior y público pasa a convertirse en confesiones secretas del alma, alimentando y creando la curiosidad y la reflexión en el espectador.

Tras la placidez de un paisaje corriente o de un coche que avanza solo en mitad de una carretera oscura puede haber reflejo de inquietudes y desasosiegos, o de aquel terreno al que quiera llevarlo quien se coloca al otro lado de la obra. No son paisajes en realidad, sino radiografías de mundos interiores, ha asegurado la Diputación.

En esa idea ha insistido la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán. "No podríamos decir que es un pintor paisajista al uso, porque en sus obras más que paisajes encontramos escenografías, atmósferas, ambientes, lugares donde pueden estar ocurriendo cosas que solo el público espectador puede descubrir o adivinar", ha manifestado.

José Manuel Medina cuenta con una larga trayectoria artística que se remonta a los años 80 del siglo pasado, con una evolución estilística y creativa que le ha llevado a diferentes momentos artísticos y a ganar premios como el Primer Premio Omorfia Ciudad de Cádiz 2023, organizado por la Galería Omorfia. Al respecto la diputada ha indicado que "José Manuel es un corredor de fondo, no un esprínter que solo destaca por su velocidad al llegar a la meta, más bien es un artista que saca adelante su trabajo de una manera callada, silenciosa, pero constante".

El cónsul honorario de Argentina en Cádiz, Sergio Leonardo Servín, ha subrayado la coexistencia entre una técnica realista depurada que evoca a los artistas flamencos del siglo XV y un resultado final que tiene algo de surrealismo por su capacidad de conmover. "Este paisaje realista urbano adquiere un toque de irrealidad, casi onírico. Tenemos carreteras o autopistas que se mueven entre lo cotidiano y lo real y lo fantástico, paisajes bien reconocibles, pero también paisajes interiores, porque esa atmósfera no sólo enseña partes de nuestra ciudad, sino estados del alma", ha expresado.