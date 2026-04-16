El PSOE de Málaga exige a Juanma Moreno que se posicione sobre la regularización de migrantes

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Ignacio López "exige" a Juanma Moreno que se posicione sobre la regularización de migrantes - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Ignacio López, ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se posicione sobre la regularización de migrantes. "Que aclare si está con todos los sectores económicos y sociales que la piden o con el racismo de la extrema derecha", ha manifestado en rueda de prensa.

López ha explicado que este jueves comienza el proceso de regularización administrativa para las personas extranjeras que residen en España desde fecha anterior al 1 de enero de 2026 y que puedan acreditar su permanencia en España durante al menos cinco meses.

Según ha señalado, se trata de un procedimiento que cuenta con "todos los avales y garantías jurídicas y administrativas, y que permitirá que personas que ya conviven en nuestra sociedad puedan documentar su situación".

En este sentido, ha asegurado que "este proceso de normalización pretende que lo que sucede de hecho podamos tenerlo en derecho, de forma que las personas que ya viven en nuestro país puedan tener su documentación en regla".

Asimismo, ha subrayado que esta medida ha sido solicitada por amplios sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia Católica, el empresariado, los sindicatos y numerosas organizaciones sociales, conocedoras de la realidad económica y social del país.

El responsable socialista ha defendido que, una vez concluya este proceso, "no habrá más personas extranjeras en nuestras ciudades, sino las mismas personas que ya viven y trabajan aquí, pero con sus papeles en regla, con derechos y obligaciones como cualquier otro ciudadano o ciudadana".

A su juicio, se trata de un proceso "necesario", "positivo" y que "ya ha tenido precedentes en la historia reciente de nuestro país". Desde el PSOE destacan que la medida "aporta derechos, seguridad jurídica y beneficios para el conjunto de la sociedad".

Por ello, ha reclamado al PP de Juanma Moreno que "deje de ponerse de perfil y diga con claridad con quién está". "Queremos saber si Moreno Bonilla está con su partido, que rechaza este proceso, o si está con la Iglesia Católica, con los empresarios, con la sociedad civil y con la mayoría social que entiende que esta regularización es justa y necesaria", ha afirmado.

López ha insistido en que el debate "es claro". "Queremos saber si Moreno Bonilla está con la regularización administrativa de las personas extranjeras que viven y trabajan en Andalucía o si está con el racismo de la extrema derecha", ha apuntado.

En este sentido, ha advertido de que "no vale mantenerse en silencio" ante una cuestión que, considera, afecta "a los derechos humanos, a la convivencia y también al funcionamiento de la economía".

Desde el PSOE, ha añadido, "la posición es firme" y los socialistas van a estar "con los derechos humanos, con la documentación en regla y con que el derecho reconozca una realidad que ya existe de hecho". Para López, "el sentido común pasa por ofrecer seguridad jurídica y reconocimiento a personas que ya forman parte de nuestra sociedad".

Finalmente, ha reiterado que la regularización de personas extranjeras es "positiva tanto para quienes se beneficien directamente de ella como para el conjunto de la sociedad, al permitir que aflore una realidad ya existente y se garantice que esas personas puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en igualdad de condiciones".

"Le pedimos al señor Moreno Bonilla que diga con quién está, con todos los sectores económicos y sociales que piden esta regularización o con el racismo de la extrema derecha", ha concluido.

