La tercera feria 'Bajo la piel' convertirá a Ubrique (Cádiz) en un escaparate internacional de la marroquinería

Almudena Martínez en la presentación de la tercera edición de la feria 'Bajo la piel' en Ubrique. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha presentado este viernes la tercera edición de la feria 'Bajo la piel', un evento dedicado a visibilizar y potenciar esta industria de Ubrique, uno de los motores económicos de la Sierra gaditana. Este año 2026 la feria se celebrará del 21 al 24 de mayo con un amplio programa de actividades que combina economía, moda, cultura y diversos atractivos turísticos.

La presidenta de Diputación ha estado acompañada en la presentación por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, por la alcaldesa de Prado del Rey y diputada, Vanesa Beltrán, y por la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, entre otras autoridades, según ha indicado en una nota.

La presidenta de la Diputación ha asegurado que este evento pone de manifiesto lo que significa la piel y lo que significa Ubrique para la provincia de Cádiz, "embajadora de la provincia en todo el mundo, símbolo de marcas de calidad, de las mejores piezas que se hacen".

Entre los objetivos principales de la convocatoria, como ha expuesto Almudena Martínez del Junco, está poner en valor este producto y a sus artesanos. Un sector que, según datos recientes, genera en torno a 8.000 empleos en temporada alta --unos 4.000 directos y otros 4.000 indirectos-- y una facturación anual que ronda los 600 millones de euros.

Asimismo, 'Bajo la piel' persigue la consolidación internacional de la marca Ubrique como sinónimo de calidad y lujo. Se calcula que en torno al 75% de la producción de esta industria de la Sierra de Cádiz se destina a exportaciones o, dicho en otros términos, tres de cada cuatro euros de su producción. En tercer lugar, esta feria quiere fomentar el turismo industrial con su celebración, de manera que atraiga a visitantes interesados en la piel de Ubrique como reclamo. Como resume Mario Casillas ha señalado que se trata de mostrar durante cuatro días en 'Bajo la piel' qué sucede en Ubrique durante todo el año.

Así, el programa de la feria de este 2026 tendrá entre sus novedades un acto de hermanamiento entre Ubrique e Igualada (Barcelona), ciudad en cuya economía destaca, precisamente, la industria del curtido de pieles. A raíz de este hermanamiento entre ambas localidades, la tercera edición de 'Bajo la piel' contará con un castells o torre humana formada por personas encaramadas unas a los hombros de otras que forma parte de la tradición folclórica de Cataluña. También acogerá en esta ocasión el Día del Petaquero, que se celebrará el viernes 22 de mayo en el marco de 'Bajo la piel', con su correspondiente entrega de premios.

Entre las actividades previstas otorgará la Patacabra de Honor al empresario curtidor Xavier Badia, de Igualada. Del mismo modo, habrá mesas redondas, desfiles de moda de marcas locales, eventos gastronómicos, una corrida de toros y varias actuaciones musicales, de las cuales dos de las del domingo 24 de mayo serán de Carnaval con la chirigota 'Los Amish del Mono, fuimos a por piononos' y la de la comparsa 'Los locos'. Esta feria tiene como lema, este año 2026, "la piel en la sangre".

Por su parte, la delegada de Economía de la Junta, Inmaculada Olivero, ha subrayado el peso de la piel de Ubrique como "industria importantísima" para la provincia de Cádiz y ha recordado, a este respecto, el apoyo que la Junta de Andalucía está prestando a este sector, junto con otros cinco (entre los que se encuentran vinos vinculados al Marco de Jerez), para que obtengan la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Las raíces históricas de esta industria se remontan a mediados del siglo XVIII y, en la actualidad, está especializada en las manufacturas de alta calidad. En palabras de un vídeo promocional que se difunde estos días --impulsado por Diputación, Ayuntamiento y Junta-- sobre la piel ubriqueña, se trata de un sector que pone el corazón en todos sus productos, acordándose de sus antepasados.