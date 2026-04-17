En libertad provisional el detenido en Granada por agredir a un policía durante el acto de Vox

Incidentes al inicio del mitin de Santiago Abascal (Vox) en la Plaza de las Pasiegas, de Granada capital - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Granada, encontrándose en funciones de guardia, ha decretado en la tarde de este viernes la puesta en libertad provisional del hombre detenido por agredir a agentes de Policía Nacional en el transcurso de los altercados producidos este pasado jueves durante un mitin del partido político Vox.

Así lo han dado a conocer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han señalado que el detenido está investigado por la presunta comisión de un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Cabe recordar que, a consecuencia de los altercados que se produjeron durante el referido acto el varón quedó detenido tras golpear al agente con el mástil de una bandera y varias personas más fueron identificadas por la Policía Nacional, si bien se desconoce a qué grupo de los que se enfrentaron pertenecían.

Un grupo autodenominado "antifascista" realizó una concentración de protesta no comunicada a la Subdelegación del Gobierno desde la que vociferaron lemas como "no pasarán" y "no a la guerra" antes y durante el acto de Vox. Además impactaron con proyectiles de pintura a varios de los asistentes, entre ellos, la diputada nacional y vicesecretaria de organización de Vox, María Ruiz.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, denunció in situ los hechos, calificándolos de "un delito electoral" y acusó al Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno de "permitir un acto de acoso". Además, el candidato a las elecciones andaluzas de la formación, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves, que su partido estudiará denunciar los referidos disturbios.