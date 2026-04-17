En libertad provisional el detenido en Granada por agredir a un policía durante el acto de Vox

Incidentes al inicio del mitin de Santiago Abascal (Vox) en la Plaza de las Pasiegas, de Granada capital
Incidentes al inicio del mitin de Santiago Abascal (Vox) en la Plaza de las Pasiegas, de Granada capital - Álex Cámara - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 17 abril 2026 15:14
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GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Granada, encontrándose en funciones de guardia, ha decretado en la tarde de este viernes la puesta en libertad provisional del hombre detenido por agredir a agentes de Policía Nacional en el transcurso de los altercados producidos este pasado jueves durante un mitin del partido político Vox.

Así lo han dado a conocer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han señalado que el detenido está investigado por la presunta comisión de un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Cabe recordar que, a consecuencia de los altercados que se produjeron durante el referido acto el varón quedó detenido tras golpear al agente con el mástil de una bandera y varias personas más fueron identificadas por la Policía Nacional, si bien se desconoce a qué grupo de los que se enfrentaron pertenecían.

Un grupo autodenominado "antifascista" realizó una concentración de protesta no comunicada a la Subdelegación del Gobierno desde la que vociferaron lemas como "no pasarán" y "no a la guerra" antes y durante el acto de Vox. Además impactaron con proyectiles de pintura a varios de los asistentes, entre ellos, la diputada nacional y vicesecretaria de organización de Vox, María Ruiz.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, denunció in situ los hechos, calificándolos de "un delito electoral" y acusó al Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno de "permitir un acto de acoso". Además, el candidato a las elecciones andaluzas de la formación, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves, que su partido estudiará denunciar los referidos disturbios.

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