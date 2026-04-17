Montero (PSOE-A) destaca que por su "mediación" el Norte de Córdoba tendrá "mayor capacidad eléctrica"

Montero interviene, acompañada de los tres primeros candidatos del PSOE por Córdoba para el 17M, Silvia Mellado (dcha.), Esteban Morales (izda.) y Victoria Fernández (detrás). - PSOE-A

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que, gracias a su "mediación", cuando formaba parte del Gobierno de la Nación, se ha garantizado el que el Norte de la provincia de Córdoba tendrá "mayor capacidad eléctrica", la necesaria para su desarrollo.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches, que se celebra en Pozoblanco (Córdoba), Montero ha afirmado que "conseguimos que el Ministerio de Transición Ecológica incorpore la mayor capacidad eléctrica, que se había solicitado por parte de la zona, en el siguiente borrador, hasta el 2030", de la planificación eléctrica.

"No sé si se ha publicado ya o no --ha añadido--, pero ese es el compromiso del Ministerio, compromiso que se va a cumplir y, por tanto, se atendió, cuando yo era ministra, por mi mediación, a los requerimientos de la zona, que es la ampliación de la potencia eléctrica, para que haya más proyectos industriales que puedan venir a esta zona".

Por otro lado, Montero también se ha referido a la proyectada Autovía del Olivar, en cuanto a la conexión de la provincia de Córdoba con la de Jaén mediante esta infraestructura, y ha recordado que la "prometió la Junta de Andalucía", con Juanma Moreno (PP-A) de presidente, "y no se ha hecho ni una sola licitación, ni un solo euro puesto a disposición" de esa infraestructura comprometida.