Repullo (PP): Córdoba es hoy "más social que nunca" con "más de 5.000 nuevos beneficiarios de dependencia"

El coordinador de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, en Fepamic con el alcalde de Córdoba y miembro de la candidatura, José María Bellido, y la candidata número cuatro, Beatriz Jurado. - PP

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, ha asegurado este viernes que "Andalucía es hoy más social que nunca y Córdoba es un claro ejemplo de ello, como lo demuestran los más de 5.000 nuevos beneficiarios de la dependencia en esta provincia", de modo que "se llega a más personas y haciéndolo mejor".

Así lo ha resaltado el popular en un encuentro con Fepamic, entidad referente en inclusión social, empleo y atención a personas con discapacidad física y orgánica, junto al alcalde de Córdoba y miembro de la candidatura, José María Bellido, y la candidata número cuatro, Beatriz Jurado, al tiempo que ha valorado "el avance de las políticas sociales en Andalucía y, especialmente, en la provincia de Córdoba".

Repullo ha subrayado que "Andalucía ha alcanzado cifras récord en el sistema de dependencia, superando las 338.000 personas beneficiarias y las 523.000 prestaciones, a la vez que se han reducido los tiempos de espera en más de dos años".

"En la provincia más de 32.500 personas están siendo atendidas en el sistema de dependencia y se superan las 50.000 prestaciones activas", ha aseverado, para apostillar que "sólo en el último año se han incorporado más de 5.000 nuevos beneficiarios en Córdoba, lo que demuestra que se llega a más personas y haciéndolo mejor".

El popular también ha incidido en "el papel fundamental del empleo como herramienta de inclusión". "En Córdoba, más de 40.000 personas con discapacidad se encuentran en edad laboral, un reto que se aborda con resultados; la tasa de empleo ha crecido hasta el 24,1%, seis puntos más que en 2018, y el desempleo ha descendido de forma significativa", ha precisado.

En este contexto, ha reconocido la labor de Fepamic como "un interlocutor serio y un ejemplo de cómo la inclusión puede convertirse en una realidad tangible, generando oportunidades, empleo y autonomía para miles de personas". Asimismo, ha destacado que "entidades como esta no sólo prestan servicios, sino que construyen un modelo de inclusión real, basado en la colaboración con administraciones y tejido social". "Para el PP de Andalucía, la inclusión se concreta en atención, accesibilidad, empleo y colaboración con entidades", ha remarcado.

El dirigente ha reafirmado "el compromiso institucional con el fortalecimiento de políticas públicas que integren atención social, accesibilidad y empleo, en coordinación con entidades del tercer sector". "Desde la llegada de Juanma Moreno al gobierno de Andalucía, la financiación a estos centros se ha incrementado un 32%, algo que evidencia que la inclusión no puede quedarse en el discurso; necesita medidas concretas, coordinación y escucha activa a quienes trabajan cada día sobre el terreno", ha afirmado.

En palabras de Repullo, "Andalucía es ejemplo de diálogo social y buena gestión, y camina con paso seguro, porque el cambio sigue", a lo que ha añadido que "Juanma Moreno es garantía de gestión y lealtad con políticas que funcionan".

MONTERO EN LOS PEDROCHES

En otro orden de cosas, Repullo se ha referido a la presencia de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en la Feria Agroganadera de Pozoblanco y se ha preguntado "cómo va a explicar a los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato que su Gobierno mantiene bloqueada la obra de conexión de La Colada con Sierra Boyera, una obra fundamental para garantizar la disponibilidad de agua potable a la zona norte de Córdoba".

El coordinador de campaña del PP de Andalucía ha recordado que "esta obra quedó paralizada en 2009 con el PSOE en la Junta de Andalucía", si bien ha destacado que "el gobierno de Juanma Moreno ha retomado esta obra fundamental, ha puesto encima de la mesa una inversión de 13 millones de euros, y es el gobierno de Sánchez y el PSOE de Montero, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, quien tiene bloqueada la ejecución de las obras".

Frente a esto, el popular ha recordado que "el compromiso del Gobierno andaluz con las infraestructuras hídricas en la provincia, con 52 millones de euros en inversiones para la ejecución de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y Agrupaciones de Vertidos en varios puntos de la provincia". "Nuestro compromiso con el agua, el bien más preciado, es total", ha dicho.