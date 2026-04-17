El PSOE-A suspende su acto de este sábado en Dos Hermanas con expresidentes de la Junta tras morir la mujer de Borbolla

Archivo - El expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, en una foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha suspendido el acto que tenía previsto celebrar este sábado, 18 de abril, en Dos Hermanas (Sevilla) con su secretaria general, María Jesús Montero, y los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía con motivo del fallecimiento de Gracia Sánchez, esposa de José Rodríguez de la Borbolla, que estuvo al frente del Gobierno andaluz entre los años 1984 y 1990.

Fuentes de la organización del acto consultadas por Europa Press han confirmado la suspensión de este encuentro que tenía previsto reunir en Dos Hermanas, además de a María Jesús Montero y a José Rodríguez de la Borbolla, a los también expresidentes socialistas andaluces Rafael Escuredo, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

La también candidata socialista a la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha lamentado este viernes el fallecimiento de la esposa de José Rodríguez de la Borbolla en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha definido a Gracia Sánchez como una mujer "vitalista y comprometida, también desde el ámbito de la docencia, a la que dedicó buena parte de su vida".

"Descanse en Paz. Todo mi cariño a Pepote y a sus seres queridos", ha añadido la líder del PSOE-A en su mensaje de condolencia tras la muerte de la mujer de Rodríguez de la Borbolla.

El acto se iba a desarrollar en el auditorio Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas a partir de las 11,00 horas, y desde el PSOE-A anunciaban este pasado jueves en un acto que sería un evento "histórico" en el que "se reivindicará con orgullo el cambio, la modernización y el progreso que sus gobiernos representaron para la comunidad andaluza".

Enmarcado en la precampaña de las elecciones andaluzas que se celebrarán dentro de un mes, desde el PSOE-A subrayaban que este acto iba a reunir a "cinco presidentes de la Junta que lideraron la transformación social, económica y política experimentada por Andalucía desde la llegada de la democracia, que fueron esenciales para la consecución de una autonomía de primera e impulsores de la construcción de los servicios sociales públicos y el desarrollo económico de la comunidad".