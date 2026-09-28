Un total de 85 pilotos participarán en la 42 Subida a Vejer del 2 al 4 de octubre

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de Deportes, Javier Vidal, presentando la 45 Subida a Vejer. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 85 pilotos, el máximo permitido este año por la organización, participarán en la 42 edición de la Subida a Vejer, una prueba que se ha convertido en "imprescindible" en el calendario automovilístico andaluz, y que se desarrollará entre el 2 y el 4 de octubre, con el apoyo de la Diputación de Cádiz. Esta prueba deportiva es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de Deportes, Javier Vidal, ha explicado la colaboración de la administración provincial con Escudería Sur y la Federación Andaluza de Automovilismo (organizadoras de la prueba) para el desarrollo de las distintas competiciones que se llevan a cabo en la provincia.

En su opinión, estas carreras, además del espectáculo deportivo, aportan hacia el exterior "una importante imagen de toda la provincia", a lo que hay que añadir la repercusión económica y el impacto en el municipio donde se celebra, en este caso Vejer.

El diputado provincial ha animado a "disfrutar" de esta "bonita prueba", por el recorrido y por el entorno en que tiene lugar, y ha felicitado a la organización y al Ayuntamiento de Vejer por el trabajo que vienen realizando para que esta prueba, que tiene una logística muy importante, se pueda llevar a cabo.

Por su parte, Manuel Jesús Melero, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vejer, ha agradecido a la Diputación su "leal colaboración año tras año" con la organización de este acontecimiento deportivo, que, en sus palabras, "atrae a miles de aficionados al motor" al municipio.

"Vejer es un municipio turístico y cuenta con una gran afluencia durante todo el año, pero eventos deportivos como éste, diría que de los más importantes del municipio, hacen que se impulse mucho más la economía local al final del verano", ha afirmado.

La Subida a Vejer cuenta esta edición con algunas novedades, que se ha encargado de describir Francisco García Galera, representante de Escudería Sur. Entre ellas, la limitación del número de participantes en aras de la seguridad y el dinamismo de la competición.

Si no fuera por eso, la organización se ha mostrado convencida de que se habrían superado las cifras de años anteriores, con más de un centenar de participantes, habida cuenta de la rapidez con la que se cubrieron las plazas disponibles. De los 85 inscritos, 55 son de la provincia de Cádiz y 18 de Vejer.

"Como sigamos así, vamos a tener que hacer una prueba solo para los de Vejer, porque cada año hay más", ha bromeado Galera.

Entre los vehículos, hay 61 turismos, cinco monoplazas y 19 de tipo carcross, cubriendo así las tres categorías de las que se compone la prueba.

El recorrido discurre por la CA-5203, sobre un trazado de 2.450 metros, un desnivel de 348 metros y contará con mejoras para reforzar la seguridad.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, ha tenido palabras de agradecimiento para todas las entidades públicas y privadas que colaboran con la organización de esta competición, incluida en el Open Provincial de Automovilismo, "uno de los más importantes que tenemos en Andalucía", ha asegurado.

"Cádiz, Córdoba y Almería son las provincias que más pruebas albergan de todas las modalidades y categorías del automovilismo andaluz", ha señalado.

El cartel es un homenaje al piloto malagueño José Blanco Rosales, obra del vejeriego Alberto Bermúdez, quien lleva una década realizando los carteles anunciadores de este acontecimiento deportivo.

En cuanto al programa de la Subida a Vejer, el viernes serán las verificaciones y la gala de presentación de pilotos. Las pruebas se desarrollarán durante el sábado y el domingo por la mañana. Cada jornada se celebrarán una manga de entrenamiento y dos carreras. La entrega de premios será el domingo.