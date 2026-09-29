Rusia responde a las acusaciones de guerra híbrida: "Estamos sofocando una amenaza directa"

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha respondido a las renovadas acusaciones de guerra híbrida que varios países europeos vienen lanzando recientemente asegurando que lo que están haciendo es "sofocar" una posible "amenaza directa".

"Si se refiere a la destrucción de la infraestructura que está utilizando el régimen nazi, con el apoyo de Occidente, para librar la guerra contra Rusia, entonces estamos recurriendo a la fuerza bruta para sofocar una amenaza directa contra nosotros", ha respondido el titular de Exteriores ruso cuando se le ha preguntado acerca de este asunto.

Lavrov ha acusado a Europa de librar una guerra contra Rusia y ha recordado que son incluso algunos países los que han reconocido que su armamento está siendo utilizado para atacar territorio ruso, durante una conversación este martes con los medios en los márgenes de un foro sobre político global celebrado en Moscú.

"¿Se refiere a cuando destruimos los drones y misiles que Reino Unido y Europa continental suministran a Ucrania?. Si admite que nos disparan con sus armas --llámelo como quiera--, no me cabe duda de que esta es una guerra que Europa libra contra nosotros", ha afirmado el ministro ruso de Exteriores.

En las últimas semanas, varios países europeos, incluida la UE, pero especialmente los más cercanos a Moscú vienen acusando a Rusia de una renovada campaña de guerra híbrida --sabotajes, ataques informáticos, presión migratoria-- para poner en tela de juicio la unidad del respaldo de Europa a Ucrania.

Por su parte, desde el Kremlin han advertido de que no es más que una "exageración deliberada" de los gobiernos europeos para justificar ante sus propios ciudadanos el gran dispendio en gasto militar y apoyo a Ucrania.