Abierto el plazo de ayudas de la Diputación de Córdoba para proyectos de participación ciudadana de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas de la Diputación de Córdoba destinadas a asociaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades de participación ciudadana en municipios de la provincia permanecerá abierto hasta el próximo 18 de mayo.

Así lo ha anunciado en una nota la responsable de Participación en la institución, Auxiliadora Moreno, quien ha señalado que "para este fin la convocatoria cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, siendo la cuantía máxima a subvencionar de 2.000 euros o el 75% del presupuesto total de la actividad".

"El objeto de la convocatoria es financiar proyectos realizados o pendientes de realizar por asociaciones durante 2026 y que estén dirigidos a fomentar la participación de los vecinos y vecinas en la políticas públicas municipales, la implicación ciudadana en su ejecución y el fortalecimiento del asociacionismo", ha subrayado Moreno.

En definitiva, ha proseguido la diputada, "queremos contribuir al desarrollo de la cultura de la participación en el conjunto de los municipios y que el movimiento asociativo y vecinal adquieran protagonismo de cara a la consecución de los asuntos que afectan a su vida cotidiana".

Moreno ha recordado que "la provincia de Córdoba cuenta con un tejido asociativo muy numeroso, diverso y fundamentalmente comprometido con 1484 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Diputación".

Las bases que regulan la convocatoria están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 24 de abril, siendo el plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles, desde el lunes 27 de abril hasta el 18 de mayo, ambos incluidos. Las solicitudes se tramitarán a través de la sede electrónica de la Diputación en el trámite habilitado al efecto.

Para resolver cuestiones relativas a los requisitos de la convocatoria las asociaciones de la provincia podrá participar en un webinar que tendrá lugar el día 6 de mayo de 11,30 a 13,00 horas. En los próximos días se enviará desde la Delegación el enlace a dicha sesión informativa a todas las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Diputación. De igual modo, las asociaciones pueden exponer cualquier duda escribiendo un correo a participacionciudadana@dipucordoba.es.