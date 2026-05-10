Sánchez y Montero reivindican en La Línea (Cádiz) el próximo derribo de la Verja de Gibraltar, "último muro" de la UE

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz). - NONO RICO/EUROPA PRESS

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, han reivindicado este domingo en La Línea de la Concepción (Cádiz) el próximo derribo de la Verja del Campo de Gibraltar, el "último muro que queda dentro de la Unión Europea".

Así lo ha puesto de relieve el jefe del Ejecutivo en el transcurso de su intervención en el mitin que ha compartido con la candidata socialista en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea, con un aforo de unas 1.200 personas, a una semana de las elecciones andaluzas del 17M.

En plena comarca del Campo de Gibraltar, y tras el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre la situación del Peñón tras el 'Brexit', Pedro Sánchez ha defendido que su Gobierno es "el de las soluciones", porque entiende "la política como el arte de solucionar los problemas de la gente de a pie, no de eternizar esos problemas".

"Y aquí en el Campo de Gibraltar lo sabéis bien", ha añadido el presidente para valorar en ese punto que, "por fin, después de cientos de años", se va a poder "derribar el último muro que queda dentro de la Unión Europea, que es la Verja del Campo de Gibraltar".

Pedro Sánchez ha defendido que, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "ha tenido mucho que ver" con este acuerdo, "si ha habido una hacedora" del mismo es María Jesús Montero, para quien por ello ha pedido "el respaldo de la ciudadanía de Cádiz" por su papel en este "acuerdo histórico favorable para el Campo de Gibraltar, para Cádiz, para Andalucía y para el conjunto de España".

El jefe del Ejecutivo ha añadido con ese acuerdo se van a lograr "tres cosas", empezando por la de "crear un espacio de desarrollo, de prosperidad compartida; en segundo lugar, garantizar la libertad de movimiento de los ciudadanos y, finalmente, proteger los derechos de 15.000 trabajadores transfronterizos".

Sánchez ha augurado además que si el PP y Vox hubieran estado gobernando en España tras las elecciones generales de 2023 "este acuerdo no se hubiera materializado, porque ellos están en el problema, siempre creando problemas, y nunca están en la solución", según ha denunciado.

MONTERO SUBRAYA EL "MOMENTO HISTÓRICO" Y EL PAPEL DE SÁNCHEZ

En la misma línea, y antes de la intervención de Sánchez, Montero ha subrayado que en el Campo de Gibraltar están "de enhorabuena" en el actual "momento histórico", y ha defendido que el PSOE "hace historia, siempre arriesga, nunca se pone de perfil", y atiende "reivindicaciones históricas que España ha tenido a lo largo de su democracia, con una voz propia" por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En ese "afán de resolver los problemas", Montero ha reivindicado el acuerdo sobre Gibraltar, y ha subrayado que Pedro Sánchez es "el presidente del Gobierno que va a derribar la Verja ya, en los próximos días", algo que la sociedad de La Línea "ha reclamado durante tantos años", según ha subrayado.