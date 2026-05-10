Sánchez incide en que "hay partido" el 17M y el PSOE-A ganará con "movilización" y aglutinando el voto "de izquierda"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (i) y la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, (d) durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de - Nono Rico / Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha incidido este domingo en defender que "hay partido" de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, y ha augurado que su formación va a "ganar" en estos comicios de la mano de su candidata a la Junta, María Jesús Montero, para lo que ha apelado a la "movilización" y a concentrar el voto "de izquierda" en torno a la papeleta socialista.

Son mensajes que el líder socialista ha trasladado a una semana justo de las elecciones andaluzas, y en el marco de un mitin que ha compartido junto a María Jesús Montero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz), ante un aforo de unas 1.200 personas.

En presencia también, entre otros, de la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y del secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, el presidente ha defendido que su Gobierno "ha cumplido" con Andalucía en estos años, aumentando "en más de un 50% los recursos económicos transferidos a la Junta de Andalucía para todas las políticas públicas, también singularmente con la sanidad pública".

Sin embargo, Sánchez ha criticado que el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno ha destinado "4.000 millones de euros a la sanidad privada", así como "ha dejado sin ejecutar 1.600 millones de euros para construir, como mínimo, 10.000 viviendas protegidas para los jóvenes".

"Nunca en la historia la Junta de Andalucía tuvo tantos recursos, y nunca en la historia la Junta de Andalucía ha hecho tanto daño a lo público", ha aseverado en ese punto el líder socialista para agregar que "por eso hay que votar a María Jesús Montero el próximo 17 de mayo" y al PSOE-A, "para defender lo público".

Tras insistir en advertir de que "privatizar la sanidad se puede hacer con gritos, como hace (Isabel Díaz) Ayuso, o a la chita callando, como hace Moreno Bonilla", Pedro Sánchez ha defendido que "si hay una persona entre todos los candidatos" que se presentan a estas elecciones que puede "resolver el lío" en el que, según ha añadido, Moreno y su Gobierno "han metido a la sanidad pública en Andalucía, es María Jesús Montero".

"Hay partido, vamos a sudar la camiseta, y vamos a ganar", ha augurado Pedro Sánchez, que para la victoria del PSOE-A ha apelado a "la movilización", y ha animado a los andaluces que votan a su partido ante unas elecciones generales, a que hagan lo mismo en los próximos comicios autonómicos, desde la premisa de que el Gobierno central necesita "aliados institucionales" para llegar "antes a resolver los problemas y más lejos".

"Necesitamos que en el Gobierno de la Junta de Andalucía haya alguien que se sume al Gobierno de España para aplicar la Ley de Vivienda allí donde hay zonas tensionadas y aumenta el precio de la vivienda", y que destine los recursos que recibe de la administración central a "proteger a la gente, a reforzar la sanidad, la educación pública, la dependencia, los servicios sociales, y no a privatizar, como ha hecho Moreno Bonilla durante estos últimos años", ha apostillado.

Tras resumir que el Gobierno de España necesita "aliados institucionales" para desarrollar sus políticas dirigidas a "la mayoría de la gente, sobre todo la progresista", Pedro Sánchez ha añadido que "por eso no se puede quedar nadie en casa", y "hay argumentos de sobra para ir a votar el próximo 17 de mayo" y al PSOE-A "en masa".

A CONCENTRAR EL VOTO EN EL PSOE-A

Sánchez también ha apelado a la "coherencia" del electorado de izquierdas. "Si eres de izquierdas y quieres un gobierno de izquierdas, tienes que votar a la izquierda, no puedes votar a la derecha", ha argumentado el presidente, quien, por ello, ha apostado también por la "concentración del voto" progresista y de izquierda, para que éste vaya "a la candidata que puede liderar ese gobierno de izquierdas", María Jesús Montero, ha proclamado.

"Luego nos entenderemos con todas las izquierdas, pero primero" hay que "votar a aquella persona y a aquel partido que puede liderar ese gobierno", ha añadido Pedro Sánchez para concluir que "ese Gobierno de izquierdas tiene un nombre, un apellido", que es el de María Jesús Montero, y "unas siglas, que son las del Partido Socialista Obrero Español", según ha zanjado.

