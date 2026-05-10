Planas llama a votar el 17M para "seguir transformando Andalucía" y "corregir el daño" del PP en los servicios públicos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto a los candidatos socialistas por Córdoba al Parlamento andaluz Victoria Fernández y Mariano Poyato en un paseo por Caballerizas Reales. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este domingo en Córdoba la importancia de las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y ha hecho un llamamiento a la participación para "seguir transformando Andalucía" de la mano del PSOE y de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, con el objetivo de "corregir el daño" que, según ha afirmado, ha provocado el PP en los servicios públicos.

Durante su intervención junto a los candidatos socialistas por Córdoba al Parlamento andaluz Victoria Fernández y Mariano Poyato en un paseo por Caballerizas Reales, Planas ha valorado las lluvias registradas en los últimos días, subrayando que "son una magnífica noticia para el campo andaluz, para las próximas cosechas y especialmente para el olivar".

El ministro ha señalado que los próximos comicios son "decisivos para el futuro de Andalucía" y ha defendido el proyecto socialista como "garantía de unos servicios públicos sólidos y de calidad", frente a las políticas desarrolladas por el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno en materias como sanidad, educación y servicios sociales, "que tendremos que corregir y transformar".

"Los socialistas no queremos solamente conservar, queremos transformar y mejorar Andalucía", ha afirmado Planas, quien ha puesto como ejemplo de esa apuesta distintas iniciativas desarrolladas en Córdoba, como el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, creado en 2008, la cátedra de Inteligencia Artificial aplicada a la agricultura y la Base Logística del Ejército de Tierra, "un gran proyecto industrial y tecnológico importantísimo para el futuro de la provincia".

Coincidiendo con la celebración del Día de Europa, el ministro ha reivindicado además el papel de la Unión Europea como "motor" del progreso económico y social de Andalucía y España. "Estamos orgullosos de ser andaluces, españoles y europeos", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que Europa ha sido "clave" en la modernización de infraestructuras, servicios y del campo andaluz, al tiempo que ha recordado que la renta agraria en Andalucía "sin inflación se ha multiplicado por siete" durante los 40 años de pertenencia a la Unión Europea (UE).

Igualmente, Planas ha defendido el compromiso del Gobierno de España con el medio rural andaluz, destacando que desde 2018 "se han destinado más de 3.700 millones de euros" en ayudas extraordinarias para agricultura y ganadería en Andalucía.

MÁS DE 190 MILLONES EN AYUDAS EN LA PROVINCIA POR LAS BORRASCAS

Entre ellas, ha destacado las ayudas vinculadas a los recientes temporales y borrascas, con una primera relación de beneficiarios dotada con 940 millones de euros, de los cuales 196 millones corresponden a la provincia de Córdoba.

Asimismo, ha recordado las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo para paliar las consecuencias derivadas de la situación internacional de la guerra en Irak y del incremento de costes en el sector agrario, con un paquete de ayudas al medio rural de 877 millones de euros, incluyendo 500 millones destinados a fertilizantes.

Finalmente, el ministro ha reiterado su respaldo a la candidatura socialista y ha expresado su deseo de que "el próximo 17 de mayo Montero sea la nueva presidenta de la Junta de Andalucía para continuar impulsando el progreso, la modernización y el futuro de Andalucía".

