PSOE Almería afea la "cruel" intención de la Junta de "suprimir" ciclos de FP para alumnado con necesidades especiales

El candidato del PSOE al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, a las puertas del IES Algazul, acompañado por miembros de su candidatura y del PSOE de Roquetas de Mar. - PSOE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha denunciado la intención de la Junta de Andalucía de "suprimir" los ciclos específicos de Formación Profesional (FP) destinados a alumnado con necesidades educativas especiales, una decisión que ha calificado de "injusta, cruel y profundamente ideológica" y que, a su juicio, evidencia "una alarmante falta de sensibilidad hacia las familias que más necesitan el apoyo de lo público".

El dirigente socialista ha realizado estas declaraciones a las puertas del IES Algazul, en Roquetas de Mar (Almería), donde, acompañado por miembros de su candidatura y del PSOE local, ha explicado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "planea ejecutar este recorte tras las elecciones autonómicas", de manera que "las familias afectadas conocerían la medida apenas unos días antes de la apertura del periodo de inscripción en junio". "Esconder una decisión así hasta después de votar demuestra que saben perfectamente que es injusta y que están tocando algo muy sensible, porque afecta a algunos de nuestros jóvenes más vulnerables", ha señalado.

El candidato socialista ha querido subrayar la importancia de estos ciclos formativos específicos, que no solo aportan formación académica, sino también "autoestima, autonomía, integración, dignidad y, sobre todo, una oportunidad de futuro". En este sentido, ha señalado que para muchas familias "esta es la única puerta que existe hoy hacia la inserción laboral de sus hijos", mientras que el PP, según ha denunciado Ayala, "está dispuesto a cerrarla".

"En la provincia de Almería, esta amenaza afecta directamente al IES Algazul, al IES Ciudad de Vícar, al IES Almería y al IES Alhamilla", ha explicado, aunque ha advertido de que el alcance total de la medida sigue sin aclararse debido a la "opacidad y el silencio" de la Junta. "No han dado ninguna explicación, no hay transparencia y, lo que es peor, no hay sensibilidad", ha lamentado.

Ayala ha afirmado que la FP Básica ordinaria "no está adaptada a las necesidades reales de estos alumnos" y ha advertido de que la supresión de la FP específica "supone dejar, directamente, a muchas personas con discapacidad sin una de las pocas herramientas reales que tienen para acceder a una formación adaptada y a un empleo digno".

Según el candidato socialista, "el verdadero problema del PP es que no cree en los servicios públicos y, cuando tiene que elegir, siempre recorta por abajo: por quienes tienen menos capacidad de protestar, por quienes más necesitan lo público y por quienes consideran menos rentables". En esta línea, ha sostenido que el cierre de estos ciclos "envía un mensaje devastador a muchas familias: que sus hijos importan menos y que son prescindibles".

"Nosotros no vamos a aceptar eso jamás porque creemos exactamente lo contrario", ha señalado, defendiendo que "una sociedad decente se mide por cómo protege a quienes más apoyo necesitan". En este sentido, ha añadido que la educación pública debe garantizar oportunidades para todos "y no solo para quien encaja en un modelo estándar", además de que "ninguna familia debería sentir que el futuro de sus hijos depende del cálculo político de un gobierno".

Finalmente, ha querido trasladar un mensaje de apoyo a las familias afectadas: "No están solas. El PSOE va a defender cada aula, cada ciclo y cada oportunidad educativa que el PP pretenda recortar en Andalucía. Estaremos donde haga falta para frenarlo, porque creemos que la educación pública es un derecho que debe garantizar igualdad y oportunidades para todos".

