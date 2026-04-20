Añora (Córdoba) vivirá los días 2 y 3 de mayo su tradicional Fiesta de la Cruz, su celebración más destacada

Bartalomé Madrid y Gabriel Duque, durante la presentación de la Fiesta de la Cruz de Añora. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Añora (Córdoba) se prepara para vivir, los próximos días 2 y 3 de mayo, su tradicional Fiesta de la Cruz, la celebración más destacada de este municipio de Los Pedroches, en cuya programación se incluyen diversas actividades paralelas entre las que destacan la música popular en las calles y dos exposiciones.

La Diputación de Córdoba ha acogido este lunes la presentación del cartel de esta fiesta incluida en el Programa Singulares de la Delegación de Cultura de la institución provincial, destinado a promover aquellos eventos que, por su importancia, transcienden el ámbito provincial.

El responsable del área en la Diputación, Gabriel Duque, ha animado a visitar "una de las fiestas más importantes de nuestra provincia, más tradicionales y más auténticas, como son las Cruces de Añora. Una festividad que destaca por ser totalmente diferente a lo que conocemos y que se vive durante todo el año por la cantidad de trabajo que supone".

Se trata, según ha explicado, de "una cita anual en la que el concurso de cruces es uno de los elementos más importantes en sus modalidades interior y exterior, a lo que se une una amplia programación complementaria que, en esta edición, contará con sendas exposiciones de Manuel Lama y Quisco Aroca, de la Fundación de las Artes Plásticas Rafael Botí, entidad dependiente Delegación de Cultura de la Diputación".

Por su parte, el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha mostrado su satisfacción por el impulso a una fiesta "que es una auténtica seña de identidad de Añora y es motivo de orgullo para todos los noriegos y noriegas. Una tradición ancestral, con siglos de vigencia, pero que ha sabido evolucionar con una singularidad extraordinaria que le da esas connotaciones que hacen que sean unas cruces muy diferentes".

Ese aspecto diferenciador es que el que le ha valido para que la Fiesta de la Cruz de Añora ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y como Bien de Interés Cultural (BIC) en su apartado inmaterial. Un reconocimiento que, para Madrid, "le da prestigio y reconoce todo el trabajo que hace que sea una fiesta genuina, diferente y efímera de arte popular que evoluciona año tras año y en el que los vecinos muestran su creatividad que mantiene la esencia de la tradición".

La Fiesta de la Cruz, que se desarrollará los próximos días 2 y 3 de mayo, tendrá en la jornada del día 1 de mayo su prólogo con la Fiesta de la Primavera, que desarrolla en el recinto ferial. Ya en la jornada del sábado, se procede a la apertura de las cruces a las 20,00 horas, momento en el que se iniciarán distintas actuaciones que se sucederán en distintos espacios del municipio, con una orquesta en la Plaza de España y agrupaciones de música popular que recorrerán distintas calles, con rondallas y una tuna.

Ya en la madrugada del 2 al 3 de mayo, a la 1,00 horas se ofrecerá a los asistentes el tradicional chocolate con dulces típicos, como paso previo al fallo del jurado, que tendrá lugar a las 5,00 horas de la madrugada. Como en ediciones anteriores, se mantienen las categorías de cruces de interior, con cinco participantes, y cruces de exterior, que cuenta con ocho participantes.

Durante la jornada del domingo tendrá lugar el noveno concurso de pintura rápida, a lo que se sumarán actuaciones musicales por las calles del municipio. También en esa jornada se ha previsto una visita teatralizada al Museo de la Cruz, a la que se unen las mencionadas dos exposiciones de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí.