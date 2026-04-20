Crespo (PP) ve "crucial" el 17M para agricultores y ganaderos y subraya labor de Moreno ante problemas del campo andaluz

La coordinadora de Política Rural del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, en una visita a Sierra de Yeguas. - PP MÁLAGA

SIERRA DE YEGUAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Política Rural del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, ha asegurado que las elecciones autonómicas andaluzas de próximo 17 de mayo son "cruciales" para los intereses de los agricultores y ganaderos y ha incidido en el trabajo de Juanma Moreno y del conjunto del partido para solucionar los problemas del campo.

En la localidad malagueña de Sierra de Yeguas, junto al secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, y el alcalde, Miguel Ángel Sánchez, Crespo ha subrayado el compromiso de Juanma Moreno y el PP con el campo andaluz y el trabajo que se hace en estas materias frente a "la falta de soluciones por parte del Gobierno de España".

"Hay unos que identifican el problema, pero nunca dan solución ni trabajan para ello. Y otros que estamos todos los días trabajando", ha dicho Crespo, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que la próxima Política Agraria Común (PAC) reconozca al espárrago de Sierra de Yeguas como un eco-esquema especial, de manera que este cultivo, "tan establecido y necesario en este municipio", reciba ayudas.

En este punto, ha recordado la aprobación en el Parlamento Europeo de las enmiendas impulsadas por el PP y especialmente por el equipo de Andalucía, para que aparezca el regadío en la PAC, que haya inversiones en empresas agroalimentarias y cooperativas y también los Grupos de Desarrollo Rural, que se han incluido gracias a dichas enmiendas.

Crespo ha aludido a la visita este lunes a Andalucía del comisario de Sanidad Animal, Oliver Várhelyi, y a la importancia de establecer "más controles en fronteras y por parte de la Unión Europea a los productos de terceros países". "Se lo hemos pedido y nos ha concedido que haya 500 funcionarios formados para ello, que haya el 50% más de controles y el 33% de auditorías en campo en los terceros países", ha resaltado.

Así, ha incidido en la necesidad de poner en marcha un Agrifrontex, una oficina de control de importaciones para centralizar los datos de inspección europeos. En este sentido, Crespo ha exigido al ministro Luis Planas que ejerza sus competencias en los puertos, y ha criticado que "solo se controla un 0,08% en las partidas de lo que viene de fuera".

"Le pido que ponga encima de la mesa cuántos controles más va a hacer en los puertos españoles y cuánto va a reforzar los puntos de inspección fronteriza para el respeto mayor de nuestros agricultores y los productos que vengan de terceros países", ha dicho, al tiempo que le ha reclamado a Planas "ayudas ágiles para los afectados por las inundaciones, como ha hecho Juanma Moreno; y que las ayudas por la guerra en Irán incorporen a la apicultura, fundamental para el campo andaluz".

En materia de agua, ha puesto de relieve la inversión de 3.500 millones de euros realizada por Juanma Moreno en Andalucía, más de 400 millones en la provincia de Málaga; frente a un Ejecutivo estatal que "debe invertir en regadío y en embalsamiento de agua". Además, la 'popular' ha criticado que este año el Gobierno tendrá que devolver fondos Next Generation "que prácticamente no se han utilizado para inversiones hídricas".

"El Gobierno de España tiene que dar el do de pecho con las infraestructuras hidráulicas porque somos una tierra seca que vive de la agricultura y la ganadería y tenemos que equilibrar el agua para el presente y para el futuro. Es fundamental que se invierta en agua como ha hecho Moreno", ha incidido, y ha acusado al PSOE de "no implicarse en la agricultura y la ganadería y de lanzar soflamas populistas que no llegan a ninguna parte".

