Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en su vehículo por el agua en Palma del Río (Córdoba)

Rescate de dos personas en Palma del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de la Diputación de Córdoba han intervenido en la tarde de este domingo en el rescate de dos personas en Palma del Río, una de ellas como consecuencia de que su vehículo quedara atrapado por el agua en la Huerta El Corvo, zona afectada por las inundaciones al ser el lugar donde confluyen los ríos Genil y Guadalquivir y que continúa desalojada.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el suceso se ha producido en torno a las 16,30 horas cuando se recibió el aviso de la Guardia Civil y el rescate se ha prolongado hasta las 18,00 horas, ya que los efectivos han tenido que acceder a la zona y rescatarlo pues el agua había cubierto gran parte del vehículo.

El hombre presentaba los primeros síntomas de hipotermia aunque ha podido abandonar la zona por su propio pie. El otro rescate ha tenido lugar en torno a las 15,50 horas también tras recibir la llamada de los agentes de la Guardia Civil, que alertaban de la caída de un hombre que había salido a buscar espárragos.

Los bomberos han tenido que acceder a la zona utilizando los equipos de excarcelación y finalmente han evacuado al hombre, que ha sido trasladado a un centro sanitario al presentar dolor en la cadera. En los operativos han participado tres efectivos y tres vehículos.