Catas, gastronomía y música llenan de actividad la segunda edición de 'Montilla Xperience'

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (segundo por la izda.), en la presentación del cartel de 'Montilla Xperience'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La localidad cordobesa de Montilla acogerá del 21 al 23 de noviembre, en el complejo Envidarte, la segunda edición de 'Montilla Xperience', punto de encuentro del tejido cultural y empresarial de toda la comarca en el que los participantes buscarán cómo impulsar sus negocios mediante la creación de sinergias entre ellos, además de poder disfrutar de catas, gastronomía y música.

La actividad, que cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Córdoba y su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), "se ha convertido en un evento de referencia en el calendario empresarial cordobés ya que da cita a emprendedores, productores, empresas y público general en un escaparate de innovación, tradición y oportunidades de negocio".

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, quien ha subrayado que "la actividad comprenderá reuniones concertadas y mesas de trabajo para maximizar las oportunidades de negocio, espacios experienciales donde mostrar los productos y servicios de forma creativa y actividades diseñadas para atraer al público generando visibilidad y fidelización".

Como novedad de esta segunda edición, el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico ha destacado que "adopta un enfoque más ambicioso y especializado con el objetivo de fortalecer aún más el tejido empresarial y de ofrecer a las empresas participantes un espacio donde desarrollar contactos y encontrar oportunidades".

'Montilla Xperience' es un evento organizado por la Unión de Empresarios de Montilla (Ademo) que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Montilla, la Diputación de Córdoba e Iprodeco. El programa comienza el día 21 con la inauguración, el nombramiento como embajador de 'Queco' y una cata de vinos de tinaja.

El sábado, 22 de noviembre, hay prevista una cata de aceite fresco y un desayuno popular (Patio del Ayuntamiento), visitas guiadas (con salida desde la carpa 'MontillaXperience'), visitas a rincones emblemáticos de Montilla, paseos en coche de caballos, actividades infantiles, una cata dirigida de vermut, degustación de hojaldres con Pedro Ximénez y la actuación musical de Miguel Ángel Ortega & World Flam Music. Finalmente, el domingo 23 tendrá lugar la clausura oficial con la Cata de Ademo XXVI edición.

