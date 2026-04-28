La Diputación acogerá el 6 de mayo el I Congreso Profesional de Moda Flamenca 'Córdoba DModa'

Félix Romero, entre Raquel Revuelta (izda.) y Pilar Vera, en la presentación del I Congreso Profesional de Moda Flamenca 'Córdoba DModa'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este martes la presentación del I Congreso Profesional de Moda Flamenca 'Córdoba DModa', una iniciativa que se desarrolla en el marco del 30 Aniversario de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) y que se celebrará el próximo 6 de mayo en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial.

En el acto de presentación, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que "este congreso nace con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y trabajo en torno al presente y al futuro del sector, en el que participarán instituciones, diseñadores, artesanos, empresas y profesionales del sector". "La jornada se centrará en el análisis, la artesanía, la comercialización, la innovación y los retos de futuro de la moda flamenca", ha recalcado.

Romero ha incidido en que la Diputación va a estar presente en este congreso también a través de 'Iprodeco Forma' y de la marca promocional 'Sabor a Córdoba', y ha enfatizado que "'Córdoba DModa' absorbe y se identifica con el espíritu de Simof, es una marca que es economía, industria y empleo en la ciudad y también en la provincia de Córdoba".

Por su parte, la directora de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre y fundadora y coorganizadora de Simof, Raquel Revuelta, ha señalado que "durante tres décadas hemos trabajado para dar visibilidad a un sector que es industria, empleo, artesanía, cultura e identidad andaluza, y este encuentro ofrece el foro adecuado para analizar su estado actual y marcar nuevos hitos de futuro".

"Este congreso nace para escuchar al sector, poner datos sobre la mesa y abrir nuevas líneas de trabajo que permitan a la moda flamenca seguir creciendo", ha subrayado Revuelta.

La jornada contempla un programa centrado en el diagnóstico del sector, la defensa del valor artesanal, la comunicación y la venta, la conexión con otros ámbitos culturales, la innovación y la búsqueda de propuestas compartidas sobre el futuro de la moda flamenca.

Una de las primeras sesiones será 'Tejiendo saber y tradición: información útil para la industria de la moda', en la que intervendrán Carolina Ramírez, Jesús Manuel de Sancha y María Ángeles Ramón, de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Sevilla. Este espacio pondrá el foco de atención en el análisis preliminar del sector, el perfil actual de las empresas participantes en Simof y los principales retos destacados.

Además, servirá para presentar la Cátedra de Moda Andaluza, el Máster Oficial en Marketing y Gestión de Marcas de Moda y el proyecto de investigación conjunto entra ambas universidades.

El congreso incluirá también el coloquio 'Radiografía del sector: de dónde venimos y adónde vamos. Desafíos y oportunidades', que pondrá sobre la mesa algunas de las cuestiones que más preocupan a profesionales y empresas, como es la competencia de productos 'low cost' e importaciones, la pérdida de valor de lo artesanal, la falta de talleres especializados, la escasez de la mano de obra cualificada y la dificultad para mantener la actividad durante todo el año. Intervendrán en este coloquio Charo Juárez, consultora y máster en Gestión de Empresas de Moda por la Universidad de Loyola; Pilar Vera, presidenta de Mof&Art; Carmen Latorre, presidenta de Qlamenco y Álvaro Larrosa, joyero.

El encuentro contará con la mesa redonda 'Artesanía, identidad y valor: lo que nos hace únicos', centrada en el valor real de la artesanía en la moda flamenca, la necesidad de proteger los oficios tradicionales y la importancia de diferenciar el productos artesanal del industrial. Este bloque incluirá además la presentación del programa Andalucía Calidad Artesanal, Maestro Artesano y Zona de Interés Artesanal, así como ayudas y subvenciones, a cargo de un representante de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía.

IDENTIDAD DE MARCA

La programación incluirá además la ponencia 'Marca, comunicación y ventas: cómo crear hoy', orientada a ofrecer herramientas útiles para reforzar la identidad de marca, mejorar la comunicación de la moda flamenca, ampliar canales de venta, abrirse al cliente internacional, avanzar en internacionalización e incorporar la tecnología al trabajo diario sin perder la esencia.

Otro de los momentos destacados será 'Palo flamenco y moda', un conversatorio que explorará el diálogo entre la moda flamenca y el baile como dos lenguajes profundamente unidos dentro de una misma tradición cultural. El bloque pondrá el acento en cómo esta conexión puede abrir nuevas vías de desarrollo, visibilidad y mercado, a partir de la relación de la moda flamenca con otros sectores culturales. En este encuentro participarán Pedro González, estilista y director artístico; una bailaora profesional; y José María Tarriño, diseñador especializado en moda flamenca para baile.

Tras el almuerzo networking, la sesión de tarde incluirá la masterclass 'Inteligencia Artificial aplicada a la Moda Flamenca', impartida por Zenaida Ossana, experta en inteligencia artificial aplicada a la moda. La propuesta tendrá un enfoque práctico y mostrará cómo integrar la IA en el día a día del sector, desde la generación de ideas y el apoyo al diseño hasta la optimización de procesos y la mejora de la comunicación.

Ese mismo día se celebrará una gala conmemorativa con motivo del 30 aniversario de Simof, que incluirá un acto de entrega de reconocimientos a personas y entidades que han contribuido, con su apoyo, talento y compromiso, al crecimiento y consolidación de la mayor plataforma internacional de moda flamenca.

Al acto de presentación ha asistido también la presidenta de la Asociación de Diseñadores de Moda Flamenca de Andalucía, Mof&Art, Pilar Vera.