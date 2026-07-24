La Diputación asegura que el incendio de Cerro Muriano "no presenta riesgo" y destaca la coordinación del operativo

CERRO MURIANO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado que el incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano "no presenta riesgo" en estos momentos y ha destacado que el objetivo prioritario es "colaborar con el operativo" desplegado para su extinción.

Así lo ha señalado tras desplazarse hasta la zona afectada para conocer de primera mano la evolución del incendio y seguir junto a los servicios de emergencia las labores de control y extinción del fuego.

Fuentes, además, se ha dirigido hasta el albergue provincial de Cerro Muriano, donde se desarrolla el programa de Ocio y Tiempo Libre de la institución provincial, desde donde ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que "no existe riesgo para los niños". El presidente ha añadido que, no obstante, "todo está preparado por si hubiera que actuar de manera ordenada y planificada".

La Diputación de Córdoba mantiene activados los recursos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. En estos momentos trabajan sobre el terreno seis efectivos y dos vehículos nodriza para reforzar las labores de apoyo al dispositivo.

El presidente de la Diputación ha señalado que "el objetivo prioritario es colaborar con el operativo para controlar el incendio lo antes posible y garantizar la seguridad de las personas en permanente coordinación con el resto de administraciones y servicios de emergencia", ha afirmado. En este sentido, ha destacado la labor del Infoca y la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Córdoba.