La Diputación de Córdoba acoge la presentación de la segunda edición de la revista del Club Calerito 'De Verde y Oro'

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, interviene en la presentación de la revista 'De Verde y Oro'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes la presentación de una nueva edición de 'De Verde y Oro', revista del Club Calerito, "trabajo de la peña decana de la ciudad de Córdoba que ve la luz por segundo año consecutivo".

Así lo ha explicado en rueda de prensa el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, quien ha remarcado que "esta publicación permite hablar de cultura, historia, tradición, convivencia, participación ciudadana y de construir una provincia mejor".

Según Lorite, desde las instituciones hay que "tomar consciencia de la importante labor que realizan las peñas en el territorio y, de manera muy especial, el Club Calerito".

En este contexto, ha afirmado que el trabajo que se ha presentado "da continuidad a una iniciativa que nacía hace ahora un año con la que se pretendía dar visibilidad a toda la actividad que durante todo un ejercicio se realizaba por parte de esta entidad".

Para el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, "para la Diputación es un honor ser copartícipes de esta publicación" y la voluntad es la de "seguir apoyando a esta entidad en lo sucesivo".

Por su parte, el presidente del Club Calerito, Juan de Dios Martínez, ha agradecido a la institución provincial su colaboración y ha invitado a la sociedad cordobesa a participar el día 3 de junio en el acto público de presentación de esta publicación que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Finalmente, el autor de la revista, Ángel Olmo, ha insistido en que "el primer número de 'De Verde y Oro' fue toda una declaración de intenciones" que ahora se confirma con esta segunda edición, "reflejo fiel de toda la actividad acontecida en el ejercicio 2025".