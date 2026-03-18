Diputación de Córdoba aprueba iniciar el proyecto para implantar un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos

Celebración de la sesión plenaria de la Diputación de Córdoba correspondiente al mes de marzo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo y por unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox), una iniciativa que repercutirá en el avance de la provincia, el inicio del expediente de expropiación para la implantación del futuro Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos del Alto Guadalquivir, en el término de Pedro Abad, "una actuación necesaria para garantizar un servicio esencial como la gestión de residuos en esta comarca".

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas previas al Pleno el portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Martín, quien ha insistido en que "se plantea la adquisición de una parcela de más de 23.000 metros cuadrados con una inversión de alrededor de 103.000 euros. Se encuentra ubicada en un punto estratégico, con buen acceso desde la A-4, y en el centro de la comarca".

Además, ha continuado, "tramitamos el expediente por vía de urgencia para agilizar los plazos y avanzar en la puesta en marcha de esta infraestructura tan necesaria para los municipios del Alto Guadalquivir. Seguimos avanzando en la mejora de las infraestructuras provinciales y en un modelo de gestión eficiente y sostenible".

El Pleno de la Diputación ha aprobado, también por unanimidad, una adenda al convenio con el Ayuntamiento de Zuheros para el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en destino, "una actualización que permite adaptar y reforzar las actuaciones previstas incrementando la inversión hasta superar los 622.000 euros e incorporando mejoras en infraestructuras, espacios públicos y recursos turísticos del municipio", ha señalado Martín.

Se trata de "actuaciones concretas que contribuyen a impulsar un turismo sostenible, dinamizar la economía local y seguir generando oportunidades en nuestros pueblos", ha matizado el diputado provincial del Partido Popular.

Por último, Martín ha abundado en que "ambas actuaciones son ejemplos claros de la forma de trabajar del Gobierno provincial; planificar, invertir y dar respuesta a las necesidades reales de nuestros municipios".

PRESUPUESTO PARA 2026

Por otro lado, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha anunciado durante la sesión plenaria que este jueves hay comisión para debatir el Presupuesto de 2026 y, "si todo va bien y hay una mayoría suficiente", se llevará a un Pleno extraordinario la próxima semana, el miércoles día 25, de modo que pueda estar el presupuesto "a mediados de abril en carga", mismo mes en el que esperar abordar "los remanentes de Tesorería, también importantísimos".

Así lo ha señalado Fuentes después de que el portavoz socialista, Esteban Morales, haya afeado antes del Pleno que el presidente ha "mantenido sin cambios el mismo borrador" de febrero, que "insiste en la política del dedo para otorgar subvenciones", afirmando que ha tirado "de nuevo el anzuelo con el mismo cebo esperando que alguien pique". Por su parte, el portavoz de Vox, Rafael Saco, ha lamentado que el PP "pretende sacar adelante" el Presupuesto "con el apoyo de la izquierda", pero son unas cuentas que "no responden a las necesidades reales de los cordobeses", pues "continúan con una dinámica de gasto repetido, inflado y sin ningún tipo de evaluación".