Loles López (PP) valora el "firme compromiso" del Gobierno de Moreno con la atención a personas vulnerables

La candidata número uno del Partido Popular por Huelva a las próximas elecciones andaluzas y coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP de Andalucía, Loles López, junto a la alcaldesa, Pilar Miranda, en un acto de partido. - PP DE HUELVA

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las próximas elecciones andaluzas y coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP de Andalucía, Loles López, ha mantenido este viernes en la capital onubense un encuentro con colectivos sociales, en el que ha puesto en valor el "firme compromiso" del Gobierno andaluz del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con las personas más vulnerables, reflejado en la creación de nuevos derechos y el refuerzo de la atención social.

En la reunión, en la que también ha participado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, López ha puesto en valor la colaboración permanente entre administraciones y entidades sociales, destacando que "el trabajo conjunto durante todo el año es fundamental para llegar a quienes más lo necesitan". Según ha recogido la formación política en una nota, la dirigente 'popular' ha señalado que las entidades sociales "enseñan cada día el verdadero sentido de la solidaridad, el cariño y la empatía", y ha subrayado que son estos colectivos los que "marcan hacia dónde deben dirigirse las políticas sociales, qué recursos son necesarios y cuáles son las principales necesidades de la ciudadanía".

Asimismo, ha defendido la importancia del trabajo en red, que permite "llegar más lejos y mejor y atender al mayor número de personas posible". En este sentido, ha reafirmado que la política social debe construirse "de la mano de quienes están en contacto directo con la realidad de las personas vulnerables".

López ha destacado que el Gobierno andaluz de Moreno "ha estado desde el primer momento del lado de quienes más lo necesitan" y ha afirmado que en esta legislatura "se han creado nuevos derechos y se ha reforzado el ámbito social".

Entre las medidas impulsadas, ha mencionado la ampliación de ayudas a huérfanos de víctimas de violencia de género hasta los 26 años, el decreto de familias monoparentales y distintas actuaciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y sinhogarismo.

"Queremos seguir impulsando esa red que sostiene, escucha y acompaña a las personas", ha señalado la candidata por Huelva, quien ha defendido que "la política debe estar al servicio de los demás, especialmente de los más vulnerables".

Asimismo, la dirigente 'popular' ha puesto en valor la inversión del Gobierno andaluz en la provincia de Huelva a través de distintos programas sociales. En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo autonómico, junto a entidades locales y sociales, trabaja en nueve zonas desfavorecidas mediante la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) y el proyecto POPI para la inclusión sociofamiliar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar, con una inversión global de 11,4 millones de euros, de los que 6,73 millones corresponden a Huelva capital.

Además, ha destacado que a través del 0,7% del IRPF, las entidades sociales de la provincia han recibido 21,85 millones de euros durante esta legislatura. En materia de infancia y juventud, Loles López ha subrayado la inversión de 2,1 millones de euros en escuelas de verano en la provincia, de los que 1,4 millones se han destinado a la capital, así como los 735.000 euros del programa Espacio de Ocio Seguro para niños, adolescentes y jóvenes.

Por último, López se ha referido al sistema de dependencia y ha recordado que el Gobierno andaluz impulsó en 2024 un cambio en el modelo de gestión al considerar que el anterior "no funcionaba". "Ha sido una de las decisiones más difíciles de estos cuatro años, pero volvería a tomarla porque la política consiste en mejorar lo que no funciona", ha afirmado.

Según ha indicado, el nuevo modelo está permitiendo mejorar la atención, con más personas beneficiarias, más prestaciones, más plazas, más financiación y el menor tiempo de espera de los últimos 15 años.

En la provincia de Huelva, el número de personas beneficiarias ha aumentado un 78% desde 2018, hasta alcanzar las 27.939, mientras que las prestaciones se han incrementado un 111%, situándose en 43.824 a cierre de marzo de 2026.

Por su parte, Miranda, ha subrayado la importancia de mantener una colaboración constante entre las distintas administraciones y las entidades sociales "para dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía".

En este sentido, ha valorado que Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación "han trabajado en la misma dirección" en proyectos clave para la ciudad, lo que, según ha señalado, ha permitido "una coordinación real y efectiva en beneficio de los onubenses".

Finalmente, la primera edil ha defendido que esta forma de trabajo conjunto está siendo clave para impulsar actuaciones en distintos ámbitos y ha insistido en que "cuando las administraciones remamos en la misma dirección, Huelva avanza más y mejor".



