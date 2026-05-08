Adelante propone reformar ley de VPO y crear constructora pública para "solventar crisis de vivienda"

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, ha informado de propuestas de su formación de cara a la próxima legislatura "con vistas a solucionar la crisis de vivienda que sufre tanto la capital como la provincia".

Así, Rodrigo ha anunciado que, en caso de llegar a la Junta de Andalucía, Adelante "propondrá reformar la Ley de VPO, con el objetivo de ligar los requisitos de acceso al salario medio".

"No entendemos que personas con rentas altas puedan competir por acceder a vivienda protegida con familias trabajadoras. Por eso vamos a actualizar los requisitos, para asegurar el acceso de las rentas más bajas y también para evitar la especulación con la vivienda protegida", ha explicado.

Además, el candidato andalucista ha anunciado la creación de una empresa constructora pública "que realice promociones de vivienda accesible", con la intención de "agilizar la construcción de promociones en el suelo disponible que tiene la Junta de Andalucía en la provincia, de forma que se dé respuesta a la alta demanda de vivienda existente".

Por último, a corto plazo Adelante "buscará aumentar las ayudas al alquiler y cambiar el sistema de entrega de esas ayudas". "Actualmente, la Junta las otorga por orden de llegada. Es vital reformar estas ayudas para incluir criterios de renta que aseguren que las familias en situación de vulnerabilidad. Es necesario que la administración analice la situación de cada persona a la hora de conceder estas ayudas. Y vamos a humanizar la administración", ha señalado.

Rodrigo ha enfatizado que la situación actual de crisis de vivienda necesita "soluciones valientes y decididas que pongan en el centro el derecho a tener una casa antes que las lógicas de negocio", ha concluido.

