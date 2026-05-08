PSOE acusa a Moreno de "castigar a Jaén" por dejar pasar otra legislatura sin poner en marcha el tranvía

Reparto electoral del PSOE junto a la parada del tranvía - PSOE

JAÉN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén capital, Julio Millán, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "castigar a Jaén" por dejar pasar otra legislatura sin poner en marcha el tranvía, una infraestructura construida en apenas 20 meses y que "acumula ya 15 años de excusas, bloqueos y fechas incumplidas por parte de los populares".

Así lo ha manifestado en una convocatoria celebrada en la parada final del sistema tranviario, junto a la calle Roldán y Marín, donde los socialistas han participado en un reparto electoral en el marco de la campaña del 17M.

Millán ha apuntado que en 2018, con el PP gobernando el Ayuntamiento de Jaén, se alcanzó un primer acuerdo por el que la Junta de Andalucía asumía el 75 por ciento del coste de explotación y el Ayuntamiento el 25 por ciento.

Posteriormente, ya con el PSOE en el Gobierno local, se firmó en mayo de 2021 el convenio para la puesta en marcha del sistema tranviario, con el compromiso del Consistorio de asumir las inversiones necesarias para las reparaciones.

"En esta segunda legislatura del PP en la Junta, no han tenido capacidad para poner en marcha el tranvía en la ciudad de Jaén", ha reprochado el líder de los socialistas de la capital, quien ha señalado que, frente a este "bloqueo", el Gobierno de Juanma Moreno sí sigue realizando "importantes inversiones" en Granada, Sevilla, Cádiz o Málaga, donde incluso se plantean segundas líneas y ampliaciones, mientras que Jaén continúa esperando la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

El dirigente socialista también ha criticado que la Junta intente ahora hacerse fotos con las pruebas en blanco del tranvía cuando, según ha recordado, las reparaciones necesarias han sido abonadas por el Ayuntamiento de Jaén, tal y como recoge el convenio de mayo de 2021, con la colaboración del Gobierno de España a través de los fondos Next Generation.

En este sentido, ha acusado a la Junta de Andalucía de actuar con "deslealtad" e incluso de haber intentado "cobrar dos veces" estas actuaciones, tanto al Gobierno de España como al Ayuntamiento de Jaén. "No solo no han dado respuesta a la demanda, sino que encima lo que han querido es lucrarse en este sentido, porque si lo cobra dos veces sería lucrarse de ello con la puesta en marcha del tranvía", ha denunciado.

Por su parte, Manuel Fernández, miembro de la Ejecutiva Municipal del PSOE de Jaén, ha incidido en que "las casualidades las carga a veces el diablo" porque "el día después de las elecciones se cumplen 15 años de la condena del tranvía por parte del PP".

Fernández ha incidido en que es una infraestructura "con el sello cien por cien socialista" y que durante los 20 meses que se tardó en construir la infraestructura coincidió que en la ciudad y en el Gobierno andaluz gobernaba el mismo partido: el PSOE.

Para Julio Millán, con el PP en la Junta de Andalucía, Jaén no está aprovechando "el buen momento económico del país", con el descenso del paro y unos datos de crecimiento que sitúan a España como "la locomotora de Europa", para recibir las infraestructuras que tiene comprometidas.

"Hablamos del tranvía, pero podríamos hablar de los distribuidores, de la rehabilitación de viviendas, de autovías o de inversiones como la Ciudad Sanitaria, la Ciudad de la Justicia o el Conservatorio", ha señalado.

Por todo ello, ha calificado estos últimos cuatro años como "una legislatura perdida" para Jaén por parte de la Junta de Andalucía. "No tenemos fecha exacta de cuándo pueden ser las pruebas definitivas y el inicio de la explotación del tranvía", ha concluido Millán.

Por otro lado, miembros de la candidatura del PSOE de Jaén, se han reunido con el Colegio de Enfermería. El cabeza de lista Francisco Reyes se ha comprometido en este encuentro a "mejorar la sanidad pública de mano de los profesionales".

Reyes ha llamado a la movilización electoral el próximo 17 de mayo para defender los servicios públicos, al tiempo en que ha incidido en que "la sanidad pública es "la principal preocupación de los andaluces y andaluzas", según todas las encuestas.