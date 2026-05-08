Moreno suspende su agenda este viernes tras la muerte de un Guardia Civil mientras perseguía una narcolancha en Huelva

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de la campaña electoral para el 17M. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha suspendido su agenda prevista para la tarde de este viernes tras el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en acto de servicio en una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

En una publicación en su cuenta oficial en la red social X, Moreno ha transmitido sus condolencias a la familia del fallecido y ha deseado la "pronta recuperación" de los dos heridos, al mismo tiempo ha pedido más medios para combatir "el problema en el que se ha convertido el narcotráfico"

"Muy tristes por el fallecimiento de Germán. Todo nuestro cariño a su familia y el deseo compartido de toda Andalucía de que sus compañeros heridos se recuperen pronto. Debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico", ha indicado en su publicación.

Este viernes, la Guardia Civil ha informado del fallecimiento de ese agente en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Además, ha indicado que otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.