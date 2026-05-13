La Diputación de Córdoba contribuye a mejorar caminos de Añora y Villanueva del Duque con un nuevo rodillo compactador

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la cabina del nuevo rodillo compactador para la zona norte de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

AÑORA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba contribuye a la mejora de los caminos y el mantenimiento de infraestructuras municipales de las localidades de Añora y Villanueva del Duque con la adquisición de nueva maquinaria, un rodillo compactador.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha señalado en su encuentro con los alcaldes de la zona norte la importancia de los caminos "porque son los que llevan a los centros de explotaciones agrarias que son la realidad y la empresa de esta tierra".

Asimismo, ha mostrado su orgullo por la colaboración entre administraciones que va a permitir que con esta nueva herramienta "de forma permanente se vayan reponiendo, arreglando y manteniendo esos caminos vitales para miles de ganaderos de la provincia de Córdoba y que de ello viven, y que generan mucho empleo".

El presidente de la Diputación ha alabado "el talento de los empresarios de la zona norte para adaptarse al tren de la industrialización" y ha destacado la oportunidad que es la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) para el territorio.

La herramienta adquirida es un rodillo compactador de entre 10.000 y 12.000 kilos con un presupuesto total de 85.000 euros, en el que han colaborado el Ayuntamiento con 25.000 euros y la Diputación con 60.000 euros. En julio de 2025, el contrato se adjudicó a la empresa Guillermo García Muñoz S.L., por un importe final de 108.295 euros (IVA incluido), para la adquisición de un rodillo autopropulsado de la marca Ammann Ars 110, destinado al servicio de mantenimiento de infraestructuras municipales.

Fuentes ha recalcado que desde la Diputación, en colaboración con el resto de administraciones, se seguirá "apoyando a los municipios y a los ganaderos y agricultores con hechos, con recursos y con cercanía" porque invertir en caminos es invertir en personas, en igualdad de oportunidades y en futuro".