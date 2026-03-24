Diputación de Córdoba convoca el III Concurso de Jóvenes Intérpretes para alumnos de conservatorios y escuelas de música

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque (dcha.), y el coordinador del concurso y director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Manuel Ureña, en la presentación del certamen. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, pone en marcha la tercera edición del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Música de la Provincia, dirigido a alumnado de los conservatorios y escuelas de música de la provincia y que tiene como objetivo "fomentar la excelencia artística, el desarrollo de habilidades musicales y la innovación, promoviendo la colaboración y el crecimiento de la comunidad musical".

Así lo ha destacado en rueda de prensa el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha incidido en que se trata de "dar visibilidad a todos estos jóvenes" y ha explicado que "podrán participar todos los estudiantes matriculados en los conservatorios superiores y profesionales de música de la provincia, así como aquellos que cursen estudios en escuelas de música, sin límite de edad".

Los participantes podrán inscribirse en la modalidad de solista o como integrantes de un grupo de música de cámara, teniendo la posibilidad de presentarse en ambas modalidades simultáneamente. Del mismo modo, podrán participar en seis categorías diferentes (Grado Superior, 5º y 6º de Grado Profesional, 3º y 4º de Grado Profesional, 1º y 2º de Grado Superior, Grado Elemental o Enseñanzas Básicas y Escuelas de Música).

Por su parte, el coordinador del concurso y director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Manuel Ureña, ha señalado que "Córdoba tiene una amplia red de centros de música y esta iniciativa está teniendo un gran calado entre todos ellos, que se empiezan a preparar para el concurso desde que comienza el curso". "Los chicos se motivan para prepararse para un posible futuro profesional en este ámbito", ha recalcado Ureña.

El concurso consta de dos fases, una primera de selección en la que se evaluará a los candidatos mediante el análisis de un vídeo enviado con la solicitud de inscripción, y una fase final, que se desarrollará de forma presencial en la fecha, lugar y horario que determine la Delegación de Cultura de la Diputación.

En cuanto a los premios, éstos oscilan entre los 500 para solistas y 800 para música de cámara hasta los 2.500 euros para solistas y 3.000 para música de cámara.

Las bases del concurso están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 23 de marzo y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de abril.