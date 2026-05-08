Por Andalucía cancela todos sus actos de la mañana del sábado y amplía la medida en Huelva por la muerte de dos agentes

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante una atención a los medios. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha decidido suspender los actos públicos de la campaña electoral del 17M previstos para este sábado por la mañana en todas las provincias andaluzas, excepto en Huelva, donde quedarán suspendidos durante todo el fin de semana en señal de luto por la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio, tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado, mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses.

Así lo ha informado la formación política en un comunicado después de que el PSOE-A y el PP-A también cancelaran sus actos previstos para este viernes y sábado, a raíz de la declaración de luto oficial decretada por la Junta de Andalucía para este sábado. De este modo, Por Andalucía retomará su agenda de campaña en la tarde del sábado en la provincia de Jaén.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado este hechos y trasladado su apoyo y pésame a la familia y amigos de los fallecidos, así como la pronta recuperación de los agentes heridos, con la esperanza de no tener que lamentar más pérdidas.

Además, durante una intervención en un acto público de la coalición en Puerto Real (Cádiz), ha llamado a "llegar hasta la raíz" para combatir el narcotráfico, pero "no solo de las narcolanchas, sino de quienes las financian, de quienes se benefician, de quienes hacen transparencia y blanqueo financiero y de los que hacen el uso del mercado inmobiliario para blanquear ese dinero".

Maíllo ha relacionado la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil con la siniestralidad laboral. "Nadie puede morir en el trabajo", ha afirmado el también coordinador de IU que ha mencionado a las 121 personas que fallecieron en Andalucía el pasado año en accidentes laborales.

Por ello, el candidato de la coalición ha pedido "mejorar" las condiciones laborales para evitar que "cada día mueran cuatro personas en el trabajo".



