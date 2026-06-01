La Diputación de Córdoba destina 300.000 euros a mejorar la accesibilidad de las viviendas de personas vulnerables

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera (izda.), presenta las ayudas para mejorar la accesibilidad de las viviendas de personas vulnerables. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba lanzará próximamente una convocatoria de ayudas dotada con 300.000 euros destinada a financiar actuaciones de mejora de accesibilidad en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad económica, mayores de 65 años, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y personas con grado de dependencia reconocido.

Así lo ha expresado en rueda de prensa la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, quien ha explicado que "esta convocatoria está dirigida a residentes en municipios de la provincia de Córdoba menores de 50.000 habitantes y se concederá en régimen de concurrencia competitiva".

Además, la delegada provincial ha añadido que "la persona beneficiaria deberá residir en la vivienda para la que se solicita la ayuda, coincidiendo esta con su domicilio de empadronamiento y constituyendo su vivienda habitual y permanente tanto para ella como, en su caso, para la unidad de convivencia".

Las ayudas permitirán sufragar gastos relacionados con obras que favorezcan la autonomía y la seguridad en el hogar. Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la sustitución de bañeras por platos de ducha, instalación de suelo antideslizante, colocación de apoyos y asideros, adecuación de los sanitarios y grifería, colocación de pasamanos en pasillos; así como mejoras en las instalaciones eléctricas, de gas y fontanería para adecuarlas a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de los beneficiarios.

Del mismo modo, la convocatoria contempla la ampliación del ancho de puertas, eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de plataformas salvaescaleras y adaptación de cocinas, además de cualquier otra actuación que contribuya de forma efectiva a mejorar la accesibilidad de la vivienda.

Aguilera ha adelantado que "no serán subvencionables las obras de nueva construcción ni aquellas que impliquen la rehabilitación integral de la vivienda, las actuaciones de carácter decorativo u ornamental o la adquisición en exclusiva de materiales de construcción". Del mismo modo, ha insistido en que "únicamente se financiarán intervenciones que supongan una mejora real de la accesibilidad para los colectivos beneficiarios".

En cuanto a la cuantía, la responsable del área ha explicado que "la subvención otorgada, que en ningún caso podrá superar el 80 por ciento del coste total y no podrá ser superior a 1.400 euros por solicitud".

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Para facilitar la tramitación y el seguimiento de los proyectos subvencionados, el Servicio de Administración de Bienestar Social ha establecido un servicio de información y asesoramiento a través del teléfono 660 06 86 49 y del correo electrónico 'bienestarsocial@dipucordoba.es'.