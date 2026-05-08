La Diputación de Córdoba expresa su "profundo pesar" por muerte de los dos guardias civiles de Huelva

La imagen compartida por la Diputación de Córdoba en su Instagram. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento este viernes de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

En este contexto, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha trasladado en nombre de la Corporación provincial sus "condolencias" y todo el "apoyo a sus familias, compañeros y seres queridos en estos momentos de enorme dolor", además de desearle una "pronta recuperación a los agentes heridos".

Para concluir, Fuentes ha señalado que la institución provincial cordobesa se suma "al luto oficial decretado por la Junta de Andalucía en señal de respeto, reconocimiento y gratitud por su labor y entrega" y comparten "el duelo de toda la sociedad andaluza".