La Diputación de Córdoba incorpora un patio de Educación Infantil al CEIP Genil de La Montiela en Santaella

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), visita el patio de Educación Infantil en el CEIP Genil de La Montiela en Santaella. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

SANTAELLA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este miércoles hasta Santaella, donde acompañado por su alcaldesa, María Dolores Doblas, ha visitado la incorporación de un patio de Educación Infantil en el CEIP Genil de La Montiela, "una obra que permitirá mejorar unas instalaciones esenciales para este núcleo de población".

Según ha expresado Fuentes, "se trata de una actuación que atiende a una necesidad concreta que planteaba el Ayuntamiento y que permitirá disponer de un espacio de recreo diferenciado para el alumnado de infantil", siendo "una obra que financia íntegramente esta Diputación".

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "el objetivo no es otro que dotar a esta infraestructura de un espacio que cumpla con las necesarias condiciones de seguridad, accesibilidad y uso para los más pequeños".

"En esta ocasión hablamos de una pequeña intervención, que tenía un carácter urgente ya que atendía a razones de seguridad, puesto que había que dotar a esta zona de recreo de unas características adecuadas a niños muy pequeños", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que "los recursos destinados a los colegios siempre son pocos, porque hay siempre necesidades, como las que llaman ahora nuestra atención en este centro y que atajaremos para equipar con barreras de seguridad unos espacios indeterminados que ahora mismo hay en el patio. Una actuación que esperemos esté concluida para finales de septiembre".

Durante su intervención, Fuentes ha hecho referencia a que "gracias al 'Diputación Invierte' ponemos a disposición de Santaella un total de 223.295 euros, una cantidad importante que, sin duda, permitirá mejorar los servicios que se prestan a los vecinos y vecinas de este municipio del sur de nuestra provincia".

En otro orden de cosas, Fuentes ha señalado que "la Diputación se suma a los actos de celebración del centenario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Virgen de la Esperanza, una conmemoración que permitirá la puesta en valor de su historia y su patrimonio, gracias a un amplio programa de actividades de carácter cultural, social y de convivencia".

Por su parte, la alcaldesa de Santaella, María Dolores Doblas, ha agradecido al presidente de la Diputación su implicación directa "para convertir el patio del CEIP Genil, en un espacio seguro para los más pequeños".