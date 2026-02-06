La Diputación de Córdoba lleva agua en camiones cisterna a Rute e Iznájar, sin agua potable por el temporal

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, entre los alcaldes de Rute, David Ruiz (izda.), y de Iznájar, Lope Ruiz, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

RUTE (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), ha activado un dispositivo de emergencia de suministro alternativo de agua potable para uso alimentario mediante vehículos cisterna con el objetivo de garantizar el abastecimiento a Rute e Iznájar, "toda vez que se ha declarado no apta para el consumo humano como consecuencia del temporal, que ha elevado el nivel de turbidez en el manantial de La Hoz, del que se nutren ambos municipios".

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, tras mantener un encuentro con los responsables municipales de Rute e Iznájar, David Ruiz, y Lope Ruiz, respectivamente, a quienes ha trasladado su agradecimiento por su pronta respuesta y por la mano tendida para dar una atención coordinada a la ciudadanía.

Según ha expresado Fuentes, "el operativo está compuesto por una cisterna con capacidad de 25.000 litros destinada a la localidad ruteña, una de 18.000 litros para Iznájar y dos cisternas de 10.000 litros para las aldeas de este término municipal, que cargarán el agua en la ETAP de Iznájar. Una medida que nos permitirá garantizar el suministro a unas 12.000 personas".

Así, ha continuado, "se han establecido cuatro rutas que permitirán atender las necesidad de los vecinos afectados, con horarios y localizaciones previamente establecidos y puestos a conocimiento de todos ellos. Unas rutas que comenzarán hoy y que se establecerán para todos los días, incluido el domingo 8 de febrero".

Los núcleos afectados por esta medida son Iznájar, El Higueral, Cierzos y Cabrera, Arroyo de Priego, Solerche, El Jaramillo, El Lorite, Los Juncares, La Celada, La Fuente del Conde, Los Ventorros de Balerna, El Adelantado, Las Chozas, La Hoz, Corona-Algaida-Gata, Los Concejos, Alarconas-Antorchas, Montes Claros, Arroyo del Cerezo, Valenzuela y Llanadas y Rute.

El máximo responsable de la Diputación ha puesto de manifiesto que "las lluvias acaecidas durante los últimos días han incrementado considerablemente un aporte de agua al manantial de La Hoz, lo que ha provocado un aumento de la turbidez por encima del valor establecido, hecho que se ha comunicado a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, administración competente para declarar la no aptitud para el consumo".

"En este sentido, la resolución establece que este agua no es apta para el consumo directo, así como para la preparación de alimentos y para la higiene bucal, pero no existe inconveniente para el resto de usos cotidianos como el aseo personal o la limpieza", ha matizado Fuentes.

El presidente de la institución provincial ha hecho hincapié, además, en que "este plan alternativo que ponemos en marcha de manera rápida y en coordinación directa y constante con los ayuntamientos afectados, no conlleva, por el momento, el corte del agua, que seguirá llegando a las casas".

En cuanto al tiempo que se mantendrá esta medida extraordinaria, el presidente de la institución provincial ha afirmado que "no se puede determinar y dependerá de la evolución del temporal, aunque confiamos que sea el mínimo posible. No obstante, el reparto de agua quedará establecido hasta que recobremos la normalidad en el grado de turbidez del agua".

Fuentes ha concluido su intervención poniendo de manifiesto su agradecimiento por "la pronta respuesta ofrecida por los alcaldes de Rute e Iznájar, una inmediatez que nos ha permitido poner en funcionamiento un servicio alternativo que garantice el consumo de agua a la ciudadanía".

RUTAS DE ABASTECIMIENTO

La ruta 1 incluirá a Rute, aparcamiento Blas Infante (frente al bar de la gasolinera) en horario de 9,00 a 13,00 horas. En la Hoz estará en horario de 13,00 a 14,00 horas, y de 14,00 a 17,00 horas en el Paseo de Fresno. La segunda ruta afectará a Iznájar y, desde las 9,00 a las 17,00 horas, estará en Plaza de la Venta y Cruz Postigo.

Por otro lado, la ruta 3 permitirá atender las aldeas de la zona norte de Iznájar, es decir, Lorite, de 9,00 a 9,45 horas; Solerche/Jaramillo, de 10,00 a 10,45 horas; El Higueral, de 11,00 a 11,30 horas; Arroyo de Priego, de 11,45 a 12,30 horas; Los Juncares, de las 12,45 a las 13,30 horas; La Celada, de 13,45 a las 14,30 horas, y Cierzos y Cabrera, de 16,15 a 17,00 horas.

Por último la ruta 4 está dirigida a atender las necesidades de las aldeas de la zona sur de Iznájar. Las Chozas, de 9,00 a 9,45 horas; Fuente del Conde, de 10,15 a 11,00 horas; El Adelantado, de 11,20 a 12,10 horas; Corona-Algaida-Gata, de 12,30 a 13,20 horas; Alarconas-Antorchas, de 13,40 a 14,10 horas; Los Concejos, de 14,30 a 14,50 horas; Valenzuela y Llanadas, de 15,10 a 15,35 horas; Montes Claros, de 15,50 a 16,15 horas, y Arroyo del Cerezo, de 16,30 a 17,00 horas.

Estos horarios pueden sufrir modificaciones que se irán comunicando por parte de los ayuntamientos a través de sus canales oficiales.