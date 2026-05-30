La Diputación de Córdoba presenta una guía jurídica para la creación de comunidades energéticas locales

La responsable de Energía en la institución provincial, Tatiana Pozo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Agencia Provincial de la Energía, ha realizado una guía jurídica para la creación de comunidades energéticas locales. "No se trata de un documento teórico o divulgativo, sino de un instrumento de trabajo pensado para facilitar el camino a quienes quieran constituir una comunidad energética desde cero o avanzar en iniciativas incipientes", ha detallado la responsable de Energía en la institución provincial, Tatiana Pozo.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, Pozo ha insistido en que "esta guía pretende ser una herramienta útil, práctica y accesible, en la que se incorporan las diferentes fórmulas jurídicas posibles para la constitución de estas comunidades, abordando ventajas, limitaciones y particularidades".

"Pero, además, aporta un valor especialmente relevante mediante la inclusión de anexos prácticos y modelos orientativos de estatutos adaptados a distintas tipologías de entidades jurídicas", ha matizado.

Por su parte, ha insistido en que "esta guía nace con la vocación de convertir el interés creciente por las comunidades energéticas en proyectos reales, viables y sostenibles en el territorio de la provincia de Córdoba, reuniendo en un único documento el trabajo de apoyo y asistencia técnica que ha venido prestando la Agencia Provincial de la Energía".

"Desde la puesta en marcha de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) venimos desarrollando un intenso trabajo de impulso, acompañamiento y asesoramiento a ayuntamientos, ciudadanía, empresas, cooperativas y entidades locales para facilitar la creación de modelos energéticos más participativos, democráticos y vinculados al territorio", ha apostillado.

Al hilo, la también presidenta de la Agencia Provincial de la Energía ha hecho hincapié en que "con esta publicación reafirmamos nuestro compromiso con la transición energética justa y participativa, apostando por un modelo en el que la ciudadanía y las entidades locales sean protagonistas activos de la generación, gestión y aprovechamiento de la energía".

Para finalizar, Pozo ha subrayado que "las comunidades energéticas representan mucho más que una fórmula de autoconsumo compartido. Son herramientas de cohesión territorial, de lucha contra la despoblación, de dinamización económica local y de democratización de la energía", al tiempo de añadir que "permiten que los beneficios económicos, sociales y ambientales de la transición energética permanezcan en el territorio y reviertan directamente en quienes lo habitan".

En suma, esta guía, en formato físico, se va a distribuir a todas las entidades locales de la provincia y comunidades energéticas que lo soliciten e igualmente estará disponible en versión electrónica. Se ha elaborado en el marco del proyecto OTC-Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, financiado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y ha contado con financiación con cargo a la orden TED/1021/2022 de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.