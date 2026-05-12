La Diputación de Córdoba refuerza el vínculo con Escuela Politécnica de Belmez con un nuevo convenio de investigación

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (tercero por la izda.) en la foto de familia del acto académico con motivo del día de Santo Domingo de la Calzada. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

BELMEZ (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en la festividad del patrón, Santo Domingo de la Calzada, de la Escuela Politécnica de Belmez, donde ha explicado el nuevo convenio de investigación entre la Universidad de Córdoba (UCO) y la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) para la caracterización y modelización de las masas de agua embalsadas de cinco pantanos.

Según ha explicado Fuentes, este proyecto "va a permitir usar el talento de esta casa para predecir la calidad y el comportamiento del agua en embalses como Iznájar, Puente Nuevo, Sierra Boyera y Martín Gonzalo". Gracias a este trabajo, ha añadido "se optimizarán las estaciones de tratamiento (ETAP) y asegurará el suministro para 370.000 cordobeses". Además, el presidente ha insistido en que este acuerdo "servirá para que los graduados se incorporen al mundo laboral mediante contratos de investigación y prácticas".

En este contexto, Fuentes ha señalado su deseo de "avanzar en logística, en el tema de los minerales e intentar introducir con esa conectividad ese Plan Directorio de Innovación y Desarrollo que hemos elaborado con gente muy calificada del mundo de la Defensa para intentar conectar esta escuela con empresas muy grandes y menos grandes, y con todas las posibilidades que pueda tener la FP".

En su intervención, el presidente ha comentado la percepción común entre la Diputación, la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, del talento de los jóvenes y de la necesidad de que vean en la gestión del agua y la geología su futuro profesional.

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado las acciones en infraestructuras hídricas tanto en el Norte como en el Sur de la provincia y la necesidad de "nuevos sistemas de control digital y, sobre todo, de conciencia ciudadana. El objetivo es rotundo: no desperdiciar ni una sola gota de agua".

Por último, Fuentes ha ensalzado el papel de la minería, "no es el pasado. Es el futuro verde de Andalucía y nuestra tierra lidera el sector nacional con el 34% del valor total de la producción". Asimismo, ha alabado la transformación de la escuela que lejos de estancarse, lidera el futuro con nuevos grados en Logística, Transporte y Ciencia de Datos, siendo "un motor intelectual de la provincia".